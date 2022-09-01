Erbakan'ın Uhud muharebesini anlattığı anlar
Necmettin Erbakan'ın Uhud muharebesini anlattığı anlardan bir kesit...
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Necmettin Erbakan'ın Uhud muharebesini anlattığı anlardan bir kesit...
‘Modern kadın’ algısı ile ‘Şehvet tetikleyicisi’ne dönüşen kadınlar
Kendi ruhundan uzaklaşarak gösteri toplumuna malzeme olarak sadece “şehvet tetikleyicisi”ne dönüşen modern kadına dair bu animasyon, bir farkındalığı artırma mevkiine müşahhas bir örnek olarak da izlenebilir. Bahse konu örneklerden hareketle, “öteki” ne dönüşme gayreti, aslında kendi şahsiyetinden kaçma; bir başkası üzerinden yeniden kendini var etme gayreti şeklinde de okunulabilir.