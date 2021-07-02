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Epic Games oyunları ücretsiz dağıtmaya devam ediyor: The Spectrum Retreat ücretsiz oldu

Epic Games oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Ücretsiz dağıttığı oyunlar ile oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games yeni bir oyunu da ücretsiz vereceğini açıkladı. Epic Games'in ücretsiz dagıtacağı oyunun ismi nedir? The Spectrum Retreat sistem gereksinimleri nedir? İşte detaylar...

2021-07-02 15:10:30
Her mermi çıktığı namlunun imzasını taşır

Her mermi çıktığı namlunun imzasını taşır

Adli Tıp Kurumu (ATK) Balistik Şube Müdürlüğünün Fizik İhtisas Dairesi'ne bağlı Balistik Şube Müdürlüğü, mahkeme, hakimlik ve savcılıklarca gönderilen silah, mermi, atış artıkları, kesici, delici gibi aletlerle ilgili incelemeleri yapıp, sorulara yanıt arayarak rapor hazırlıyor. Kovanın arkasındaki iğne izi de uzman kişiler tarafından mikroskopla incelenerek, kovanın hangi tip ya da hangi marka silahtan atılmış olabileceği ortaya çıkarılıyor. Yaralama ya da ölümle sonuçlanan olaylarda kişinin üzerindeki kıyafeti incelemek de Balistik Şubesi'nin görev alanlarından biri. Tıpkı silahla atış yapan kişinin elinde barut izi kaldığı gibi, her mermi çekirdeği insan vücuduna girerken kıyafet üzerinde 'atış artığı' denilen kimyasal kalıntı bırakıyor.
Kudüs, Kurban Bayramına hazırlanıyor

Kudüs, Kurban Bayramına hazırlanıyor

Mirasımız Derneği 14 yıldır olduğu gibi bu yıl da hayırseverlerin kurbanlarını, İsrail işgali ve saldırılarıyla zor günler yaşayan Kudüs'te kesecek.
Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi

Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi

Fatih'te kaza sonrası tartışan iki taksici araçlarının bagajından aldıkları sopalarla kavga etti. Bir türlü sakinleşmeyen taksicileri araya girenler ayırdı. Bir genç her iki taksicinin ellerindeki sopaları alarak oradan uzaklaştı. Büyük panik yaşayan öndeki taksinin yolcuları başka taksiye bindirilerek gönderildi.
Enis Berberoğlu: Sezgin Baran Korkmaz istediği kişilerin WhatsApp yazışmalarını görüyordu

Enis Berberoğlu: Sezgin Baran Korkmaz istediği kişilerin WhatsApp yazışmalarını görüyordu

CHP’li vekil Berberoğlu, Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili kritik bir iddiada bulundu.
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