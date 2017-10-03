EPDK heyeti Star Rafinerisinde incelemelerde bulundu

03.10.2017 11:51:41

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) Star Rafineri inşaatında incelemelerde bulundu.

SOCAR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, EPDK heyeti İzmir'in Aliağa ilçesinde yapımı devam eden Star Rafinerisine bir saha ziyareti gerçekleştirdi.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov'un projelerle ilgili bilgi verdiği ziyaret sırasında, STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter de tesisin yüzde 95'inin tamamlandığını bildirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İlter, inşaatı yıl sonunda tamamlanacak rafineri için 14 ülkeden 3 bini mühendis olmak üzere 19 bin 500 kişinin çalıştığını belirtti.

STAR Rafinerisinin gelecek yıl faaliyete geçmesinin ardından Türkiye'nin petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolara yakın tasarruf sağlanacağını kaydeden İlter, "Türkiye'nin ilk Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi'ne sahip projesi olan Rafineri, yılda 10 milyon ton ham petrol işleyebilecek. 1,6 milyon metreküplük depolama kapasitesine sahip rafineride, yıllık 1,6 milyon ton nafta, 5 milyon ton düşük kükürtlü motorin, 1,6 milyon ton jet yakıtı, 300 bin ton LPG ve 1 milyon ton da petrokimya ham maddesi üretilecek." ifadesini kullandı.

Türkiye'de özel sektörün 6 milyar dolar kaynak aktararak belli bir alanda yaptığı en büyük yatırım olma niteliğine sahip Star Rafinerisinin, gelecek yıl devreye alınması planlanıyor.











