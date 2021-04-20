Engelli raporu süresi uzatıldı mı? 2021 Engelli raporları süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Engelli raporu süresi uzatıldı mı? Engelli bireyleri ve yakınlarını sevindiren bir gelişme yaşandı. Pandemi nedeniyle engelli raporunu yenileyemeyen birçok kişinin rapor süresi uzatıldı. Peki 2021 süreli engelli raporları süresi ne zamana kadar uzatıldı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk engelli raporu sürelerinin korona tedbirleri kapsamında bir süre uzatıldığını duyurdu. 2021 engelli raporları ne zamana kadar geçerli? Süreli engelli raporu son tarihi ne zaman? Bakan Selçuk engelli raporların 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olacağını açıkladı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle evden çıkması riskli olan engellileri sevinderen bir gelişme yaşandı. Engelli raporu bitmiş ya da bitmek üzere olan kişilerin raporlarının bir süre uzatılmasına karar verildi. Haberi duyan engelli bireyler de Engelli raporu süresi uzatıldı mı? sorusunu sormaya başladı. Peki engelli raporları süresi ne zamana kadar uzatıldı? Engelli raporları ne zamana kadar geçerli? Süreli engelli raporu son tarihi ne zaman?

ENGELLİ RAPORU SÜRESİ UZATILDI MI?

Engelli rapor süresi uzatıldı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk pandemi nedeniyle süreli engelli raporlarının geçerlilik tariinin uzatıldığını duyurdu. Selçuk açıklamasında "Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlanan engellilerimizin süreli engelli sağlık kurulu raporlarını rapor geçerlilik süresi bittikçe yenilemeleri gerekiyor. Ancak artan Covid-19 vaka sayıları ve sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluk nedeniyle engellilerimize sunduğumuz hizmetlerde bir aksama yaşanmaması için süresi 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli raporu bulunan ve raporları yenilenmemiş olan vatandaşlar, evde bakım yardımı ile engelli aylıklarını 1 Eylül 2021 tarihine kadar alabilmeye devam edecekler" dedi.

ENGELLİ RAPORLARI SÜRESİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Engelli rapor süresinin uzatılmasına sevinen binlerce kişi Engelli raporları süresi ne zamana kadar uzatıldı? sorusunu soruyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Süreli engelli raporları 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli sayılacak" dedi.

RAPORLAR EYLÜL AYINDA YENİLENMELİ

Selçuk, yaklaşık 535 bin evde bakım yardımı alan ile yaklaşık 800 bin engelli aylığı alanların mağduriyet yaşamamaları için Eylül ayına kadar raporlarını yenilemeleri gerekliliğinin altını çizdi.

ENGELLİ RAPORU NASIL ALINIR?

Bu bölümde engelli raporu nasıl alınır sorusuna yanı vereceğiz. İşte engelli raporu almanın yolları;

Engelli raporu alabilmek için öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş hastanelere başvurmak ve muayene olmak gerekiyor. Muayene uzman doktor tarafından yapılmalıdır. Daha sonra muayene sonuçları sağlık kurulunda değerlendirilmektedir ve muayene sonucuna göre rapor verilmektedir.

Tedavi edilebilir hastalar için süreli, tedavisi mümkün olmayan ve % 90 ve üzeri rapora sahip olan kişiler için süresiz rapor verilmektedir. Rapor almak için öncelikli şartlar;

1- T.C. vatandaşı olmayan başvuru yapamaz.

2- Engel yüzdesinin % 40 ve üzeri olmalıdır.

Bu şartlara uyan engelliler rapor alabilmektedir ve sosyal haklardan faydalanabilmektedir. Rapor almak için hastanın rahatsızlığı ile ilgili polikliniğe başvurması gerekir. Kişide farklı hastalıklar varsa bu hastalıklarla ilgilenen polikliniklere ayrı ayrı muayene olması gerekir. Muayene öncesinde Sağlık Kurulunda başvuru belgesi almalıdır. Muayene sonrasında bu belge kurula teslim edilir. Daha sonra kurul hastanın engel yüzdesini belirlemektedir. Rapor çıktığı zaman kurul SMS yolu ile bilgilendirme işlemi gerçekleştirmektedir.

ENGELLİ RAPORU DERECELERİ NEDİR?

Engelli raporunda engelin derecesine göre sınıflandırma yapılıyor. Buna göre engelli raporu 3 dereceye ayrılıyor.

1- % 40- % 50 hafif engelli

2- % 50 - % 80 orta engelli

3- % 80 ve üzeri ağır engelli olarak tabir edilmektedir.

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