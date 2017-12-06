Engelli öğrencilere kahvaltı

06.12.2017 15:11:38

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Malatya İl Müftülüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Kur'an kurslarında eğitim gören engelli öğrencilere ve ailelerine yönelik kahvaltı programı düzenledi.Bir otelde gerçekleşen kahvaltıya Malatya Valisi Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen ve çok sayıda engeli ve aileleri katıldı. Görme engelli Yusuf Çelik ve işitme engelli Sümeyye Aladağ' ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İl Müftüsü Ümit Çimen, İnsan yeryüzünün şerefli bir halifesidir Allah için yaratılışı varoluş hikmeti Allahı tanımak ve ona kul olmak olduğunu belirterek," Engeller ve mahrumiyetler bazen görünür bazen gizlidir. Dünyadaki engellerin en büyüğü duygu ve davranışlarımız oluşur. Bir insanın Allah kadında değer kazanmasının gönül zenginliği ile ve onun rızasına uygun davranışlarıyla mümkün olacağı unutulmamalıdır" dedi.Vali Ali Kaban ise Kur'an'ın engel tanımadığı, Kur'an'ın herkese hitap ettiğini biraz önce bu dünyadan göz nimetini bulamamış, ama gönül nimeti olan, bu dünyada kulak nimetine ulamamış ama yürek nimetini bulmuş olan iki kardeşimizden güzel bir tilavet dinlediklerini ifade ederek,"Hakikaten düşünüldüğü zaman Asıl büyük engellin yüreklerde gönüllerde olduğunu görüyoruz. Eğer insanın sevemiyorsanız, insan kardeşlerimize hizmet edemiyorsanız bu dünyada bundan büyük bir engel yoktur. Ama yüreğimiz gönlünüz insana, İnsan olana kendi cinsinden olana kendi cinsinden olmayana ama insan olanlara yönelmiş ise orada hiçbir engel yoktur. Orada bir sıkıntı da yoktur. Orada inşallah bu dünyada değil belki ama öte dünyada çok büyük nimetler var. Dinimiz bize bunu söylüyor. Belki bu dünyada gözü görmüyor ama belki öbür dünyada hepimizden daha iyi görecek. Belki kulağı duymuyor ama bizden çok çok daha iyi duyacak. Çünkü bizlerin bize verilmiş olan bu göz nimetini kulak nimetini ayak nimetini, el nimetine sayabileceğimiz her türlü nimetini ne kadar hakkıyla vererek idrak ettiğimiz ona uygun davrandığımız gerçekten tartışılır" diye konuştu