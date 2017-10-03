Enflasyon rakamlarının yankıları

03.10.2017 15:42:04

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Önümüzdeki aylarda enflasyondaki artışı sınırlandıracak önlemlerin devreye alınıp, enflasyondaki yükselişin önlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için Merkez Bankası'nın sınırları zorlaması gerekebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜFE'nin eylülde ağustosa göre yüzde 0,65, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,20 oranında artış gösterdiğini hatırlattı.

Enflasyon verilerinin, aylık ve yıllık bazda beklentilerin biraz üzerinde geldiğini belirten Zeytinoğlu, gıda fiyatlarındaki gerilemenin pozitif etkisine rağmen okulların açılmasıyla giyim ve ayakkabı alt kalemlerindeki yükseliş ve artan petrol fiyatlarından etkilenen ulaştırma grubunun, enflasyonda arttırıcı rolünün görüldüğünü kaydetti.

Zeytinoğlu, OVP'de 2017 için hedeflenen yıllık yüzde 9,5 enflasyon oranının ulaşılabilir olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki aylarda enflasyondaki artışı sınırlandıracak önlemlerin devreye alınıp enflasyondaki yükselişin önlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için Merkez Bankası'nın sınırları zorlaması gerekebilir." ifadelerini kullandı.