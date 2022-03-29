Endişelendiren analiz: Rusya hâlâ Kiev'i ele geçirme niyetinde

Rusya'nın asker toplama çabaları, Rus birliklerini muharebe operasyonlarına hazır hale getirmek için bir süre daha yeterli olmayabilir. Rusya'nın eğitimli yedek personel sayısı düşük kalmaya devam ediyor ve askere yeni alınanların operasyona hazır hale gelmesi için "aylar" gerekecek