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Endişelendiren analiz: Rusya hâlâ Kiev'i ele geçirme niyetinde

ABD merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin son değerlendirmesini yayımladı.

Endişelendiren analiz: Rusya hâlâ Kiev'i ele geçirme niyetinde
29.03.2022 14:18:00
Endişelendiren analiz: Rusya hâlâ Kiev'i ele geçirme niyetinde

Kuruluş, Kremlin'in Ukrayna'nın doğusuna odaklanacağını iddia etmesine rağmen Rus kuvvetlerinin Kiev'i ele geçirme hedefinden vazgeçmediğini tespit ettiğini paylaştı.

 
 
1
Endişelendiren analiz: Rusya hâlâ Kiev'i ele geçirme niyetinde

BBC Türkçe'de yer alan habere göre kuruluşun son raporundan öne çıkan notlar şu şekilde:

 
2
Endişelendiren analiz: Rusya hâlâ Kiev'i ele geçirme niyetinde
IRPİN KENTİ UKRAYNA KONTROLÜNDE
 
Ukrayna silahlı kuvvetleri, Kiev'in kuzeybatısındaki Irpin'i geri aldı ve Ukrayna'nın başkentin etrafındaki karşı saldırıları, Rus operasyonlarının burayı kuşatmasını engelleyebilir
 
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Endişelendiren analiz: Rusya hâlâ Kiev'i ele geçirme niyetinde
RUS KUVVETLERİ YAVAŞLADI
 

Rus kuvvetleri kuzeydoğu Ukrayna'da yavaşladı ve son 24 saat içinde Çernihiv, Sumy veya Harkiv şehirlerine yönelik saldırı operasyonları yürütmedi.

 
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Endişelendiren analiz: Rusya hâlâ Kiev'i ele geçirme niyetinde
ASKER TOPLAMA ÇABALARI
 
 

Rusya'nın asker toplama çabaları, Rus birliklerini muharebe operasyonlarına hazır hale getirmek için bir süre daha yeterli olmayabilir. Rusya'nın eğitimli yedek personel sayısı düşük kalmaya devam ediyor ve askere yeni alınanların operasyona hazır hale gelmesi için "aylar" gerekecek

 
 
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Endişelendiren analiz: Rusya hâlâ Kiev'i ele geçirme niyetinde

Rus ordusu muhtemelen rezervlerinin çoğunu Ukrayna'ya konuşlandırdı. Tanımlanmayan birimler konuşlandırılmaya devam ediyor ancak yetkililer “Rusya Federasyonu'nun derinliklerinden (Ukrayna'ya doğru) trafik yoğunluğunda önemli bir azalma” gözlemlediler.

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Endişelendiren analiz: Rusya hâlâ Kiev'i ele geçirme niyetinde

Ukrayna tarafı, Rus kuvvetlerinin Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını ele geçirmek için büyük operasyonlara yeniden başlamak üzere yeniden toplandığını söylüyor.

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