Endişelendiren analiz: Rusya hâlâ Kiev'i ele geçirme niyetinde ABD merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin son değerlendirmesini yayımladı. 29.03.2022 14:18:00 Kuruluş, Kremlin'in Ukrayna'nın doğusuna odaklanacağını iddia etmesine rağmen Rus kuvvetlerinin Kiev'i ele geçirme hedefinden vazgeçmediğini tespit ettiğini paylaştı. 1 BBC Türkçe'de yer alan habere göre kuruluşun son raporundan öne çıkan notlar şu şekilde: 2 IRPİN KENTİ UKRAYNA KONTROLÜNDE Ukrayna silahlı kuvvetleri, Kiev'in kuzeybatısındaki Irpin'i geri aldı ve Ukrayna'nın başkentin etrafındaki karşı saldırıları, Rus operasyonlarının burayı kuşatmasını engelleyebilir 3 RUS KUVVETLERİ YAVAŞLADI Rus kuvvetleri kuzeydoğu Ukrayna'da yavaşladı ve son 24 saat içinde Çernihiv, Sumy veya Harkiv şehirlerine yönelik saldırı operasyonları yürütmedi. 4 ASKER TOPLAMA ÇABALARI Rusya'nın asker toplama çabaları, Rus birliklerini muharebe operasyonlarına hazır hale getirmek için bir süre daha yeterli olmayabilir. Rusya'nın eğitimli yedek personel sayısı düşük kalmaya devam ediyor ve askere yeni alınanların operasyona hazır hale gelmesi için "aylar" gerekecek 5 Rus ordusu muhtemelen rezervlerinin çoğunu Ukrayna'ya konuşlandırdı. Tanımlanmayan birimler konuşlandırılmaya devam ediyor ancak yetkililer “Rusya Federasyonu'nun derinliklerinden (Ukrayna'ya doğru) trafik yoğunluğunda önemli bir azalma” gözlemlediler. 6 Ukrayna tarafı, Rus kuvvetlerinin Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını ele geçirmek için büyük operasyonlara yeniden başlamak üzere yeniden toplandığını söylüyor. 7