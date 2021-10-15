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Endişe veren görüntü! Tüm sahili kapladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sahil şeridinin bir bölümü denizanası istilasına uğradı.

Endişe veren görüntü! Tüm sahili kapladı
15.10.2021 17:34:27
Endişe veren görüntü! Tüm sahili kapladı

İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Değirmendere sahil şeridinin belirli bölümleri denizanasıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla denizanalarını görüntüledi.

 

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Endişe veren görüntü! Tüm sahili kapladı

Bir haftadır sahilin denizanasıyla kaplandığını söyleyen Bircan Altan, "Yaklaşık bir haftadır yoğun bir şekilde sahil şeridinde denizanası görmeye başladık. Ne zaman kadar sürer ve nasıl oluyor bilemiyoruz. Kıyaya yakın ve pis suların olduğu yerde daha fazla gördük. Geçtiğimiz yıllarda da görüyorduk ama bu yıl daha fazla gözüktü. Balık tutmamıza engel oluyor" dedi.

 
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Endişe veren görüntü! Tüm sahili kapladı

Vatandaşlardan Dilay Erpençe ise "Sahil boyu denizanası ile kaplanınca endişelendik. Sahilimizi böyle görmek istemeyiz. Daha önce böyle yoğun görmemiştik. Neredeyse tüm sahil denizanalarıyla kaplı" diye konuştu.

 

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Endişe veren görüntü! Tüm sahili kapladı
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Endişe veren görüntü! Tüm sahili kapladı
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