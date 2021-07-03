En ünlü film sahnelerini gösteren mükemmel bir animasyon
Harika filmlerin unutulmaz sahnelerini hatırlatan kısa bir animasyon.
Harika filmlerin unutulmaz sahnelerini hatırlatan kısa bir animasyon.
Atatürk'ün Amerikan elçisi J. Grew ile Orman Çiftliği gezisinin restore edilen görüntüleri...
Afet İnan, ABD Büyükelçisi Joseph Grew'in, Türkiye'deki kadınların siyasi haklarını kazanmaları hakkında övgülerini çeviriyor. Atatürk konuya eşlik ediyor sonra hep beraber '(Atatürk) Orman Çiftliği' arazisinde bulunan modern tarım atölyelerini ziyaret ediyorlar. 11 Kasım 1930.