En iyi kitap alıntıları | Kısa kitap alıntıları | En güzel kitap sözleri
Okumak, karanlık bir zamana ışık tutmaktır. Kitap alıntıları okumak kısa yoldan güzel fikirler ve bilgiler edinmektir. Sizler için en güzel kitap alıntılarını derledik. İşte kısa kısa kitap alıntıları…
Kitap okumak bütün bilgeler tarafından tavsiye edilir. Çünkü kitap okumanın insana kattığı çok büyük faydaları bulunuyor. Okumak insanın konuşmasını iyileştirir, kelime dağarcığını geliştirir, yazmasına katkı sağlar ve farklı konularda bilgi edinmesini sağlar. Kitaplardan bilgi edinmek daha kalıcı olur. Ancak insan her ne kadar kitap okuyamasa da en azından kitap alıntıları ile pratik bir şekilde en güzel sözlere erişmiş olur.
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Kısa kitap alıntılarını okuyabilir, sevdiklerinize gönderebilir, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabiliriz. Kitap sözleri ile kolay yoldan bilgi edinebilirsiniz. Ünlü yazarların en güzel kitap sözlerini derledik. İşte en iyi kitap alıntıları:
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"Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım. Ve kitaplardaki insanları, sokaktakilerden daha çok sevdim." Cemil Meriç – Bu Ülke
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"Ele geçirmeye çalışırsan muhakkak yitirirsin o'nu. Çünkü bırakmaktır kalmasını sağlayan." Tao Te Ching – Lao Tzu
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"Ölene kadar sorumlusun gönül bağı kurduğun her şeyden." Antoine de Saint Exupery – Küçük Prens
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“Eyeri kötü diye niçin bir Arap atını boz bir beygirden aşağı görmeli? En büyük bir haksızlık değil mi? Parası olan soyludan da üstün. Yani boz bir beygire savatlı, pusatlı eyeri vurunca, bir eşeğe mücevherli palan vurunca Arap attan üstün oluyor. Haksız, bozulmuş, yıkılmaya mahkum bir dünyadır bu…” Yusufçuk Yusuf - Yaşar Kemal
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“Çehov; "bizi çalışmak kurtarır" diyor ya, bana da öyle geliyor ki çağdaş insanı bu tükenişten, ancak okumak ve sanat kurtaracaktır.” İnsanın Acısını İnsan Alır - Şükrü Erbaş
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“Çok güzel insanlar da, çok çirkin insanlar gibi, fotoğraflardan anlaşılmazdı.” Tehlikeli Oyunlar - Oğuz Atay
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“Evladım, bu işler ha deyince olup biten şeyler değil. Zaman ve sabır gerektirir. Sen istedin diye var olmaz her şey dünyada.” Uzak Umutlar Şehri - Ahmed Günbay Yıldız
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“Bu dünya böyledir işte, kimi adam öldürdüğü için katil diye anılır, kimi adı katile çıktı diye adam öldürür.” Sırça Köşk - Sabahattin Ali
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"insanın özgürlüğü; isteği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır." Jean-Jacques Rousseau
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