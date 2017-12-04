En fazla kazandıran yatırım fonları

04.12.2017 15:27:52

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile "Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F (HSYF)", yüzde 0,81 ile "Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" ve yüzde 0,76 ile "Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,442704 0,82 Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030405 0,81 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,782339 0,76 TEB Portföy PY Değişken Özel Fon 1,349314 0,69 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,039822 0,69 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,012211 0,68 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,028620 0,67 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,412015 0,61 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,173475 0,60 Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,062601 0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

