En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,82 ile 'Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F (HSYF)' oldu
04.12.2017 15:27:52
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile "Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F (HSYF)", yüzde 0,81 ile "Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" ve yüzde 0,76 ile "Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF" oldu.
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)
|7,442704
|0,82
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,030405
|0,81
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|262,782339
|0,76
|TEB Portföy PY Değişken Özel Fon
|1,349314
|0,69
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,039822
|0,69
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012211
|0,68
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,028620
|0,67
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,412015
|0,61
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,173475
|0,60
|Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,062601
|0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)