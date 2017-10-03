En fazla kazandıran yatırım fonları

03.10.2017 14:26:20

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,62 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.", yüzde 1,57 ile "Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,55 ile "Yapı Kredi Portföy PY Hisse Senedi Özel Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,023444 1,62 Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,035630 1,57 Yapı Kredi Portföy PY Hisse Senedi Özel Fonu (HSYF) 0,013942 1,55 Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) 0,111026 1,48 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,599418 1,42 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,017924 1,36 Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,067454 1,35 Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,215048 1,31 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,030369 1,28 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,034623 1,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

