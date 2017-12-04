En fazla kazandıran BES fonları

04.12.2017 15:30:49

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,61 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF", yüzde 0,59 ile "BNP Paribas Cardif Em. Kamu Brç. Ar. EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF 0,028009 0,61 BNP Paribas Cardif Em. Kamu Brç. Ar. EYF 0,043370 0,59 BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF 0,022503 0,59 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013058 0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012988 0,55 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013334 0,54 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013386 0,53 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014000 0,53 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,020902 0,52 Groupama Em. Katkı EYF 0,013092 0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

