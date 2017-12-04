En fazla kaybettiren yatırım fonları

04.12.2017 15:28:32

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,31 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF", yüzde 1,24 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)" ve yüzde 1,22 ile "Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 15,529086 -1,31 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,103852 -1,24 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,020337 -1,22 İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,052433 -1,22 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,555876 -0,95 Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) 0,414290 -0,83 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,022269 -0,82 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 44,099264 -0,72 Garanti Portföy His. Sen. F.(HSYF) 1,352392 -0,71 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,052841 -0,67

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

