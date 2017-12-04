En fazla kaybettiren yatırım fonları
Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,31 ile 'Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF' oldu
04.12.2017 15:28:32
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,31 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF", yüzde 1,24 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)" ve yüzde 1,22 ile "Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu" oldu.
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|15,529086
|-1,31
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,103852
|-1,24
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,020337
|-1,22
|İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,052433
|-1,22
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,555876
|-0,95
|Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.)
|0,414290
|-0,83
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,022269
|-0,82
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|44,099264
|-0,72
|Garanti Portföy His. Sen. F.(HSYF)
|1,352392
|-0,71
|Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,052841
|-0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)