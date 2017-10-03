En fazla kaybettiren yatırım fonları

03.10.2017 14:27:30

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,73 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon", yüzde 0,79 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,69 ile "İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010018 -3,73 Finans Portföy Gümüş BYF 12,755801 -0,79 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014596 -0,69 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,010822 -0,51 TEB Portföy Altın Fonu 0,037339 -0,48 Ak Portföy Altın Fonu 0,035141 -0,48 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,035594 -0,47 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,021879 -0,47 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,013174 -0,47 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020651 -0,47

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

