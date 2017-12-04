En fazla kaybettiren BES fonları

04.12.2017 15:31:24

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,89 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Ama.Yük.Ülk.Es. EYF", yüzde 0,80 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,73 ile "Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Büy.Ama.Yük.Ülk.Es. EYF 0,024725 -0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,021862 -0,80 Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 0,018771 -0,73 NN Hay. Em. Hisse Senedi EYF 0,097406 -0,64 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF 0,048672 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017437 -0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,017814 -0,57 Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,018329 -0,57 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,017295 -0,57 Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,018001 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

