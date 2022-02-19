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En etkili boyun egzersizleri ve masaj

Doç. Dr. Muhammet Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ekran ve masa başında çalışan veya oturduğu yerde kısıtlı hareket içinde uzun zaman geçirmiş kişiler için önemli tavsiyelerde bulundu

2022-02-19 00:39:14

Keskin, sosyal medya hesabından konuyla ilgili görüntü paylaşırken şunları söyledi:

“Ekran veya masa başında oturmak fizyolojiye aykırı bir eylemdir ve en hassas bölge boyun bölgesidir. Masaj ise insanoğlunun keşfettiği en etkili tedavilerinden biridir.

Herkes boyun egzersizleri yapmalı ve imkanı olan masaj yaptırmalı. Masaj mükemmel bir ağrı kesicidir”

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