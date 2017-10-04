Emre Mor'un acı günü

04.10.2017 20:37:46



Merhum Hüseyin Mor'un cenazesi Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki Orta Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tatar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye milli futbolcu Emre Mor'un yanı sıra ailesi katıldı.



TFF, resmi siteden yayınladığı baş sağlığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye Futbol Federasyonu olarak Merhum Hüseyin Mor'a Allah'tan rahmet; Emre Mor ve ailesine başsağlığı dileriz."