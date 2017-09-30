SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Emrah Serbes'in arabasında alkol şişesi

Aracıyla yaptığı kazada 2 kişinin ölmesine sebep olan Emrah Serbes'in arabasında bulunan alkol şişesi ve diğer materyallerin kimlere ait olduğunun tespiti için çalışılıyor.

Emrah Serbes'in arabasında alkol şişesi
01.10.2017 01:07:26

22 Eylül günü saat 05.00 sularında meydana gelen ölümlü kaza sonrası yediemin otoparkında bulunan Emrah Serbes'in kullandığı otomobilin arka koltuğunda bulunan bir çerez tabağı ile koltuğun altında yer alan içki şişesi dikkat çekti.

Emrah Serbes, savcılıktaki ilk ifadesinde hiç alkol almadığını beyan etmişti.

TEDAVİ EVRAKLARI İSTENDİ

Emrah Serbes'in verdiği ifade sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu'na da (SGK) yazı gönderilerek, Serbes'in kullandığını belirttiği yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar ile aldığı psikiyatrik ilaçların listesi istendi.

Serbes'in anlatımlarında geçen İstanbul'da tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nden de tüm tedavi evrakları istenerek kan ile ilgili bir işlem yaptırıp yaptırmadığı soruldu.

emrah

ARACIN YANINDA ALKOL KUTUSU

İzmir Adli Tıp Kurumu ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Emrah Serbes hakkında gerekli genetik ve moleküler inceleme, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıcısı olup olmadığı ve aracın yanında bulunan alkol kutusu ile diğer materyallerin kime ait olduğunun tespiti için de rapor istendi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER DİKKATİ SERBES'E ÇEKTİ

Dosyayı soruşturan Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, otomobilin, Emrah Serbes adına kayıtlı olmasına rağmen aracın İstanbul'dan kaza yerine kadar Kenan Doğru tarafından kullanıldığının söylenmesi, olayda yer, zaman, mekan gibi kavramlarda çelişki ve iki kişinin ifadelerinde boşluklar dikkatleri Serbes üzerinde yoğunlaştırdı.

serbes

ŞÜPHELER ARTTI

Chevrolete Camaro marka lüks otomobilin sabihi Emrah Serbes'in ilk etapta aracı neden Kenan Doğru'ya kullandırdığına dair hiçbir açıklama yapmaması, doktora gitmeyi kabul etmemeleri, Doğru'nun savunmaya dair bir çaba içinde olmaması ve doğrudan kabullenmesi kazaya ilişkin şüpheleri artırdı.

Kazada hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in oğlu Ahmet Mert Özçelik de 26 Eylül'de Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde, kazayı üstlenen Kenan Doğru'nun "yalan beyanda" bulunduğunu iddia etti.

Olayın "suç üstlenme" şeklinde olabileceğini değerlendiren Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, tahkikatın ve elde edilen delillerin incelenerek soruşturmanın genişletilmesine dair işlemlere başladı.

KARAYOLLARINDAN BİLGİ İSTENDİ

Savcılık ilk olarak Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, kazaya karışan iki aracın otoyol gişelerine giriş saati, şoförlerinin tespitine yönelik kamera kayıtları, olay yeri ile otoban gişeleri arasındaki yolun kaç kilometre olduğunu sordu. Bu şekilde sürücüleri belirlenecek araçların ortalama hızlarının tespit edilmesi amaçlandı.

Olayın saatini tam olarak tespit etmek isteyen savcılık, suçu üstlenen kişinin cep telefonundaki tüm arama kayıtlarını ve baz istasyonu bilgilerini de talep ederek, İzmir 112 Ambulans Servisi Başhekimliğine gönderdiği yazı ile de ambulans görevlilerinin olay yerindeki ilk izlenimlerini, 112'yi arayan kişinin kim olduğunu belirlemeye çalıştı.

KEMER İZİ

Kaza anında, emniyet kemerinin bırakacağı ize göre şüphelinin tespit edilebileceğini değerlendiren Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca talep edilmesi üzerine tutuklu bulunan Kenan Doğru'nun vücudunun incelenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu 28 Eylül'e gün verdi.

Sonuca göre Emrah Serbes'e emniyet kemeri izi tespiti yapılacağı, ayrıca yine 28 Eylül tarihihinde savcılık tarafından tutuklu Doğru ile mağdur görünen Emrah Serbes'in de şüpheli olabileceği değerlendirilerek her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıp kullanmadıklarının tespit edilmesi için kan, idrar, tırnak, ve saç numunelerinin alınması talebinde bulunuldu.

Aracın sağ ve sol hava yastıkları ile sol kapısında bulunan kan numunelerinin kime ait olduğunun belirlenmesi için genetik ve moleküler incelemenin yapılabilmesi izni için savcılığın başvurusu aynı gün Torbalı Sulh Ceza Hakimliğince kabul edildi.

UYARICI HAP ALIP ALMADIĞI SORULDU

Emrah Serbes'in, İzmir Adli Tıp Kurumu'na Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca kemer izi taşıyıp taşımadığının tespiti için talimat yazılmak üzereyken avukatıyla birlikte aynı gün geldiği, teslim olarak itirafta bulunduğu da kayıtlara geçirildi.

Serbes'in burada ifadesinin alındığı sırada yapılan kontrollerinde sol tarafında gözlem olarak emniyet kemer izi olduğu tutanaklara geçirildi.

Emrah Serbes'in verdiği ifade sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu'na da (SGK) yazı gönderilerek, Serbes'in kullandığını belirttiği yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar ile aldığı psikiyatrik ilaçların listesi istendi. Serbes'in anlatımlarında geçen İstanbul'da tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinden de tüm tedavi evrakları istenerek kan ile ilgili bir işlem yaptırıp yaptırmadığı soruldu.

ARACIN YANINDA ALKOL KUTUSU

İzmir Adli Tıp Kurumu ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Emrah Serbes hakkında gerekli genetik ve moleküler inceleme, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıcısı olup olmadığı ve aracın yanında bulunan alkol kutusu ile diğer materyallerin kime ait olduğunun tespiti için de rapor istendi.

ÇEKİCİNİN ŞOFÖRÜ DE ŞÜPHELENMİŞ

Kaza yapan otomobilleri otoparka getiren çekicinin sürücüsü Serdar Durna, hayatını kaybeden baba ile kızın yakınlarının araçlarını görmeye geldiklerini, kendisinin de daha önce babasını trafik kazasında kaybetmesi nedeniyle aile üyeleriyle konuştuklarını söyledi.

Kaza yerine ilk gidenlerden biri olduğunu ifade eden Durna, konuya ilişkin açıklama yapmak istemediğini ifade etti.

Jandarmaya şu ana kadar ifade vermediğini ancak talep edilmesi durumunda olay yerindeki izlenimlerini paylaşabileceğini belirten Durna, "Gelen aile yakınlarıyla dertleşmiştik. Bu tür durumlarda şüpheyle yaklaşmak gerektiğini söyledim" ifadesini kullandı.


    YORUM YAZ
Siviller Havice'yi terkediyor
Siviller Havice'yi terkediyor
Havice'yi IŞİD'den geri alma operasyonunun ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte, son 24 saatte 3 bin 500 kişinin Kerkük'te güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.
01.10.2017 01:37:17
Birmingham'da Müslüman çocuğa bıçaklı saldırı
Birmingham'da Müslüman çocuğa bıçaklı saldırı
Birmingham'da cami önünde bıçaklı saldırıya uğrayan Müslüman çocuk ağır yaralandı.
30.09.2017 21:39:14
Galatasaray Karabükspor'u konuk ettiği maçta 3-2 kazandı
Galatasaray Karabükspor'u konuk ettiği maçta 3-2 kazandı
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Karabükspor'u konuk etti. Mücadele 3-2 Galatasaray üstünlüğüyle son buldu. Sarı-kırmızılılar mücadele boyunca dünyaları kaçırdı. 82. dakikada Alper Ulusoy'un tartışmalı penaltı kararının ardından gelen gol maça eşitlik getirdi.. Cimbom'da Garry Rodrigues'in uzaktan bir şutu da direkte patladı. Galatasaray'ın gollerini 17. dakikada Sofiane Feghouli ve 22. dakikada Maicon'un golleriyle skor buldu. Maicon'un 90+1'de gelen golü ise skoru tayin etti. Mai
30.09.2017 21:29:05
Afyonkarahisar şehidini uğurladı
Afyonkarahisar şehidini uğurladı
Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Ramazan Bağlan memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Kırka Beldesi’nde son yolculuğuna uğurlandı
30.09.2017 21:17:57
Tren otobüse çarptı
Tren otobüse çarptı
Tren raylarda kalan otobüse çarptı.
30.09.2017 21:06:10
Kadına önce omuz sonra yumruk attı
Kadına önce omuz sonra yumruk attı
İstanbul Ataşehir'de yolda yürüyen kadın, bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
30.09.2017 21:05:51
41 üye partiden istifa etti
41 üye partiden istifa etti
Denizli MHP Çivril İlçe Başkanlığındaki 41 üye partiden istifa ettiklerini duyurdu.
30.09.2017 21:05:38
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Rus kaynaklar: TSK'ya bağlı denetim güçleri İdlib'e girdi
Rus kaynaklar: TSK'ya bağlı denetim güçleri İdlib'e girdi
Barzani’den mektup hamlesi
Barzani’den mektup hamlesi
Arakan için yine aynı acı
Arakan için yine aynı acı
'Myanmar hükümeti acilen harekete geçmeli'
'Myanmar hükümeti acilen harekete geçmeli'
İngiltere'den Barzani'ye mektup: Sizden talebimiz...
İngiltere'den Barzani'ye mektup: Sizden talebimiz...
İspanyol polisi, Katalan telekomünikasyon merkezini bastı
İspanyol polisi, Katalan telekomünikasyon merkezini bastı
Türkmen liderden 'hava'da gerilime Kerkük önerisi
Türkmen liderden 'hava'da gerilime Kerkük önerisi
Kuzey Kore füzelerini taşıyor
Kuzey Kore füzelerini taşıyor
Türkiye-ASEAN konferansı Ankara'da yapılacak
Türkiye-ASEAN konferansı Ankara'da yapılacak
Vergi indirimleri ne zaman sona erecek?
Vergi indirimleri ne zaman sona erecek?
İsrailli General: Kürt devleti bizim projemiz
İsrailli General: Kürt devleti bizim projemiz
Trump'tan San Juan Belediye Başkanına yanıt
Trump'tan San Juan Belediye Başkanına yanıt
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Bahçeli: Kerkük ikinci Kerbela olmasın
Bahçeli: Kerkük ikinci Kerbela olmasın
TSK Göktürk harflerini yasakladı mı?
TSK Göktürk harflerini yasakladı mı?
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
ABD: IKBY referandumunu tanımıyoruz
ABD: IKBY referandumunu tanımıyoruz
Kadına önce omuz sonra yumruk attı
Kadına önce omuz sonra yumruk attı
MEB Müsteşarından kritik TEOG açıklaması
MEB Müsteşarından kritik TEOG açıklaması
Erdoğan'ın teklifine ABD'den yanıt
Erdoğan'ın teklifine ABD'den yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Tanrıkulu'na destek
Kılıçdaroğlu'ndan Tanrıkulu'na destek
Kılıçdaroğlu'ndan s-400 açıklaması: Uyumun sağlanması lazım
Kılıçdaroğlu'ndan s-400 açıklaması: Uyumun sağlanması lazım
Erdoğan: İşsizim diyenler iş beğenmiyor
Erdoğan: İşsizim diyenler iş beğenmiyor
Kılıçdaroğlu 'piknik yapıyorlar' demişti... Erdoğan sert çıktı: Orada mıydın?
Kılıçdaroğlu 'piknik yapıyorlar' demişti... Erdoğan sert çıktı: Orada mıydın?
İsrailli General: Kürt devleti bizim projemiz
İsrailli General: Kürt devleti bizim projemiz
TİMETÜRK BİYOGRAFİ
Ali Haydar Hakverdi
Ali Haydar Hakverdi
Niyazi Nefi Kara
Niyazi Nefi Kara
Ahmet Eşref Fakıbaba
Ahmet Eşref Fakıbaba
Samet Doğan
Samet Doğan
Aydın Uslupehlivan
Aydın Uslupehlivan

Timeturk.com

Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları