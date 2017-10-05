Emniyet personeline işaret dili eğitimi

05.10.2017 12:38:38

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Dikmen Polis Moral Eğitim Merkezi'nde verilen eğitime il emniyet müdürlüklerinden 25 personel katılıyor.

Eğitimle işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak, güvenlik hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak, işitme engelli vatandaşların istek ve sorunlarını hızlı ve verimli bir şekilde çözmek, adli konularda karşılıklı iletişim kurarak engellilerin daha güvende hissetmelerini sağlamak, emniyet teşkilatına olan güveni artırmak, engellilerin içinde bulunduğu psikolojiyi ve ifade etmek istedikleri durumu anlayabilecek düzeyde personel yetiştirilmesi amaçlanıyor.

CANLANDIRMA YAPILDI

Eğitim kapsamında alkollü eşi tarafından darbedilen işitme engelli bir kadına bir polis memurunun yardımcı olması canlandırıldı. Öncelikle kadından sakin olmasını ve kendisine güvenmesini isteyen polis, olayın nasıl olduğu ve durumuna ilişkin mağdur kadına bazı sorular sordu.

Bir başka canlandırmada ise kapkaça uğramış bir vatandaşın polis merkezine giderek yardım istemesi gösterildi. Burada da yine görevli memur, işaret diliyle anlaştığı mağdur vatandaştan olayı anlatmasını istedi.

İLK KEZ VERİLİYOR



Eğitimle ilgili bilgi veren Asayiş Eğitim Merkezi Şube Müdürü Özer Bilgehan, işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için 81 ilde görevli personele bu yıl içerisinde ilk defa Türk işaret dili eğitimi verildiğini söyledi.