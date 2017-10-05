Emniyet personeline işaret dili eğitimi

05.10.2017 12:23:02

İşitme engelli vatandaşlarla daha iyi iletişim kurmak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından teşkilat mensuplarına Türk işaret dili eğitimi verilmesine başlandı.

EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Dikmen Polis Moral Eğitim Merkezi'nde verilen eğitime il emniyet müdürlüklerinden 25 personel katılıyor.

Eğitimle işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak, güvenlik hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak, işitme engelli vatandaşların istek ve sorunlarını hızlı ve verimli bir şekilde çözmek, adli konularda karşılıklı iletişim kurarak engellilerin daha güvende hissetmelerini sağlamak, emniyet teşkilatına olan güveni artırmak, engellilerin içinde bulunduğu psikolojiyi ve ifade etmek istedikleri durumu anlayabilecek düzeyde personel yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Eğitim kapsamında alkollü eşi tarafından darbedilen işitme engelli bir kadına bir polis memurunun yardımcı olması canlandırıldı. Öncelikle kadından sakin olmasını ve kendisine güvenmesini isteyen polis, olayın nasıl olduğu ve durumuna ilişkin mağdur kadına bazı sorular sordu.

Bir başka canlandırmada ise kapkaça uğramış bir vatandaşın polis merkezine giderek yardım istemesi gösterildi. Burada da yine görevli memur, işaret diliyle anlaştığı mağdur vatandaştan olayı anlatmasını istedi.

- İlk kez veriliyor



Eğitimle ilgili bilgi veren Asayiş Eğitim Merkezi Şube Müdürü Özer Bilgehan, işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için 81 ilde görevli personele bu yıl içerisinde ilk defa Türk işaret dili eğitimi verildiğini söyledi.

Eğitim kapsamında memurların engelli psikolojisi dersi aldıklarını da belirten Bilgehan, "Bu engelli psikolojisi dersi sayesinde personelimiz olaylara müdahale ettiğinde engelli vatandaşlarımızla karşılaştığında o insanlarla empati kurup o insanların hassasiyetlerini öğrenecek ve daha kaliteli hizmet sunacak. Proje kapsamında, 2017 yılında ilk aşamada 155 teşkilat mensubumuza eğitim vermeyi planlıyoruz. 2018 yılı içerisinde de 81 il emniyet müdürlüğü bünyesinde eğitimlerimiz artırılarak devam edecektir." dedi.

Bilgehan, olaya müdahale eden memurun öncelikle işitme engelli vatandaşa kendisini tanıtacağını, yardımcı olmakla görevli olduğunu söyleyeceğini, herhangi tıbbi bir müdahaleye ihtiyaçları olup olmadığını soracaklarını, mağdurun yakınlarıyla irtibat kuracaklarını, korkularını gidereceklerini ve aldıkları eşkal bilgileri sayesinde de suçluları yakalamaya çalışacaklarını kaydetti.