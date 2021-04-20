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Emmanuel Macron, Montpellier ziyareti sırasında protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkenin güneybatısındaki Montpellier kentini ziyareti sırasında protesto edildi. Cumhurbaşkanını yuhalayan kalabalık, 'Macron istifa' şeklinde slogan attı.

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20.04.2021 03:34:25
Emmanuel Macron, Montpellier ziyareti sırasında protesto edildi

Macron, güvenlik politikalarına desteğini göstermek için İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ile Montpellier kentine gitti.

Cumhurbaşkanı, Montpellier merkez karakolunda farklı birimlerden polislerle bir araya geldi.

"Macron istifa" sloganları atıldı

Karakol binası dışında toplanan kalabalık, Macron ve İçişleri Bakanı Darmanin'i yuhaladı. Kalabalık ayrıca polis şiddeti ve genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı slogan attı.

Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra gittiği La Paillade Mahallesi'nde bir kamu kurumu önünde toplanan kalabalık tarafından istifaya çağrıldı.
 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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