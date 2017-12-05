Emmanuel Macron: ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıma ihtimali endişe verici

05.12.2017 13:16:44

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

'ENDİŞE VERİCİ'

Açıklamada, "Fransız Cumhurbaşkanı, ABD'nin tek taraflı olarak, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

Kudüs'ün statüsüne ilişkin kararın Filistin ve İsrail tarafları arasında yürütülecek barış görüşmelerinde ele alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, iki liderin bu konuda gelecek günlerde yeniden görüşme kararı aldıkları kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, seçim kampanyası döneminde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD büyükelçiliğini buraya taşıma sözü vermişti.