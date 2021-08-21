Yüz yüze eğitim emlak piyasasını canlandıracak

Okullarda yüz yüze eğitimin başlanacağının açıklanması hem öğrencileri hem emlak ofislerini heyecanlandırmış durumda

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre temmuzda konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 azalırken, aynı dönemde konut arayanlarda %10 artış görüldü. Bununla birlikte İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da satılık konut fiyatlarında artış sürüyor. Aylık satılık fiyat değişimi sıralamasında yüzde 4 artışta İstanbul ve Antalya başı çekerken, Ankara'da Temmuz ayında bir önceki aya göre artış yaşanmaması dikkat çekti.

Öğrenciler aileden bağımsız yaşamak istiyor

Emlakjet'in Temmuz ayında gerçekleştirdiği özel araştırma dosyası ise, öğrencilerin ailelerinden ayrı yaşamak istediklerini ortaya koydu. 4 öğrenciden 3'ü ailelerinden ayrı olarak, arkadaşlarıyla ya da yalnız yaşamak isterken, aradıkları evde en çok odalar, mutfak ve banyoya dikkat ediyor. Emlak ofisleri ise, piyasanın şimdiden okula dönüş ile canlanmaya başladığını belirtti.

Temmuzda gerileme görüldü

400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırlanan Temmuz 2021 emlak verilerine göre; Temmuz raporunda ayrıca, okula dönüş dönemi ile birlikte öğrenci konut tercihleri hakkında özel bir araştırma gerçekleştirdi TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında kredi faiz indirimi teşviğinin uygulandığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 107 bin 785 olurken, ipotekli satışlardaki yüzde 84'lük yıllık azalma gerçekleşti. TÜİK verilerine göre ayrıca Temmuz'da konut satışları bir önceki aya göre yüzde 20 azalma gösterdi. Konut satışlarındaki azalmaya rağmen geçtiğimiz yıl konut kredi teşviki uygulanan Temmuz ayına göre konut aramaları %10 arttı. Konut aramalarının %56'sı satılık, %44'ü kiralık konutlar için gerçekleşti. Kiralık aramaların toplam aramalar içindeki payı bu yıl ilk kez geriledi.

Ulaşım ve yakınlık önemli

Öğrencilerin yarıya yakını (yüzde 47) yaşayacakları evin ulaşım olanaklarına yakın olmasının önemli olduğunu belirtirken, evin okula yakın olması ise yüzde 39 ile ikinci sırada yer aldı. Eğlence ve yeme içme yerlerine yakın olması seçeneğini işaretleyenler ise yüzde 14'te kaldı. Araştırmada öğrencilerin ev ararken hangi bölümlere dikkat ettiği de sorulurken, en çok (yüzde 42,5) odalara dikkat ettikleri ortaya çıktı. Odaların hemen arkasından ise yüzde 39,8 ile öğrenciler mutfak ve banyoya önem veriyor.

Fiyat artışında Antalya önde

Temmuz ayında en çok konut araması yapılan ilk beş il arasında hem aylık (yüzde 4) hem de yıllık (yüzde 33) en yüksek fiyat artışı Antalya'da görüldü. En çok konut aranan (yüzde 22) il olan İstanbul, aylık fiyat artışında Temmuz'da Antalya ile aynı oranı yakalarken, yıllık satılık fiyat değişimi ise yüzde 31 oldu. Antalya ve İstanbul'u aylık artışta yüzde 3 ile İzmir ve Bursa takip ederken, en çok konut aranan üçüncü il olan Ankara'da Temmuz ayında fiyat artışı ya da düşüşü yaşanmaması dikkat çekti.

Beylikdüzü'nde fiyatlar düştü

Temmuz ayında da en çok konut araması yapılan ilçe Konya'dan Selçuklu olurken, gözde tatil beldelerinden Kuşadası, listede ikinci sırada yer aldı. En çok arama yapılan ilçeler arasında üçüncü sırayı Gaziantep'in Şahinbey ilçesi alırken, ardından İstanbul'dan Beylikdüzü ve Ankara'dan Çankaya ilçeleri geliyor. Aylık fiyat artışında Ankara'nın Çankaya ilçesi yüzde 5'lik artışla birinci sırada yer alırken, Kuşadası yıllık fiyat artışı yüzde 65 ile “en çok konut aranan ilçeler” arasında liderliğini korudu. Selçuklu ve Şahinbey ilçelerinde aylık yüzde 4 fiyat artışı görülürken, Beylükdüzü ilçesinde ise aylık fiyatlar yüzde 7 düştü. Bu düşüş ile birlikte Beylikdüzü, yıllık fiyat artışında da yüzde 21 ile en çok konut araması yapılan ilk beş ilçe arasında sonuncu oldu.

Okula dönüşün kiralara etkisi

Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, Temmuz ayındaki uzun bayram tatilinin konut satış ve kiralama işlemlerindeki hacmi düşüren sebeplerden biri olduğunu belirterek, “Aylık gayrimenkul raporlarımızda sektördeki fiyat trendlerini, konut arayanların gayrimenkul ofislerinin ve sektördeki uzmanların görüşlerine yer vererek detaylı analizler paylaşmaya devam ediyoruz. 2021 yılı Temmuz ayını Türkiye konut satışları hacmi olarak geçen yılın aynı ayına göre yarı yarıya geride kapattı. Yıllık bazdaysa satışlar ocak ve Temmuz ayları arasında yüzde 23 geride. Konut arama oranlarına baktığımızda ise Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 daha büyük bir hacim gördük. Yani aramalar hız kesmiyor, ancak işleme dönme oranı yüksek faiz oranlarının da etkisiyle aynı seviyede değil. Satışları olmasa da kiralama işlemlerini okula dönüş döneminin etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu sebeple Emlakjet Temmuz Ayı Gayrimenkul raporunda yer verdiğimiz okula dönüş konusunda elde ettiğimiz veriler de bunu gösteriyor.” dedi.

Beklentiler artıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı Elif Karakurt Tosun ise yüz yüze eğitimin uzun süredir herkes tarafından beklendiğini ve öğrencilerin sosyal çevrelerinden uzun süredir uzak olmaktan şikayetçi olduklarını belirtti ve “Öğrenci bölgelerinde çalışan gayrimenkul ofisleri, elindeki öğrenciye uygun portföyleri pandemi süresince değerlendiremedi. Hal böyle olunca okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklaması hem öğrencileri hem emlak ofislerini heyecanlandırdı. Pandemi döneminde boş kalan evlerin sahipleri bir süre gelir elde edememişti. Hem sektörün gidişatı hem portföylerin boş kalması sebebiyle öğrenci konut kiraları önemli miktarda arttı. Bu süreçten negatif etkilenen ise kiraları ödeyen öğrenci aileleri.” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.