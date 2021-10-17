TURYAP icra yoluyla el değiştirdi

Türkiye genelinde 300'e yakın bayisi olan gayrimenkul alım- satım ve kiralama şirketi TURYAP’ın icra yoluyla el değiştirdiği iddia edildi.

İstanbul 25. İcra Müdürlüğü'ndeki dosyaya göre Çevtaş A.Ş.'nşn Ankara'daki bir gayrimenkul projesi sebebiyle TURYAP'tan alacaklı duruma geldiği için böyle bir sürecin yaşandığı belirtiliyor. Medyaya yansıyan bilgilere göre iki şirketin yönetimi arasında görüşmelerin ardından borcun ödenmesi konusunda taraflar anlaştı. Turyap Yapı Sanayi Ve Tic. AŞ'nin borçlu olarak göründüğü 9 yılda şirket sahibi Azmi Zeki Sarıbay da kefil oldu. Ancak senetlerin ödemesi yapılmadı. Bu kez, Çevtaş avukatları TURYAP markasına da haciz koydu. TURYAP markasının icradan satışı için başvuruda yapıldı. TURYAP tarafı takibe itiraz etse de Çevtaş'ın 19 milyon lira alacaklı olduğu kesinleşti.

Beş sene kadar sonra süreç kesinlik kazandı. İcra müdürlüğü, markanın satışı için 15 Ekim'e gün belirledi. Marka için 35 milyon liralık bedel konuldu. Belirlenen bedelin yüzde 50'si üzerinden icradan satış ihalesi dün yapıldı. İhaleye kimse teklif vermedi. İhaleye, üçüncü bir taraf teklif sunmayınca alacaklı konumdaki Çevtaş talip oldu. Yapılan açık artırım sonrası TURYAP markası 17 milyon 550 bin TL bedelle Çevtaş Çevre Teknolojisi Ticaret AŞ'nin oldu.

İhaleye ilişkin açıklama yapan Çevtaş AŞ'nin avukatı Ahmet Bütüner, önlerindeki sürece yönelil“Yapılan ihaleye itiraz edilmezse 10 gün içinde kesinleşir. Olur da ihalenin feshi davası açılırsa, nihai kararı ilgili icra hukuk mahkemesi verecek. İhalenin kesinleşmesi ile birlikte marka artık müvekkile ait olmuş olacak. Bir başkası bu markayı kullanamaz. Türkiye genelindeki tüm bayiler de müvekkil ile sözleşme yapacak” diye konuştu. Görüşünü almak üzere aradığımız TURYAP avukatından ise dönüş olmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.