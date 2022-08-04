TOKİ son 3 yılda 213 bin konut yaptı

Nitelikli ve yatay mimariyi esas alarak yapılan konutların yüzde 95'ini sosyal konutlar oluşturuyor. TOKİ, 775 şantiyede toplam 144 bin konut ile diğer donatıların inşaatına devam ediyor.