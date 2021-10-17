TOKİ'nin 'Yüzde 22 İndirim' kampanyasında son günler

TOKİ'ye borcu olan vatandaşların borcunu kapatması için başlatılan yüzde 22 indirim kampanyası 19 Ekim'de sona eriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan ev alan vatandaşlar için başlatılan indirim kampanyası 19 Ekim Salı günü sona erecek. Yoğun ilgi gören yüzde 22'lik indirim kampanyasından borcunun tamamını ya da en az yüzde 25'lik kısmını ödeyen vatandaşlar yararlanabiliyor.

TOKİ yüzde 22 indirim kampanyası 2021 dahilinde satın alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının 19 Eylül tarihi itibariyle öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olmaları gerekiyor.

TOKİ'den ev alan vatandaşların yüzünü güldüren indirim kampanyasına başvuru yapmak isteyenlerin ek olarak geriye dönük olarak taksit ve emlak vergisi borcu olmaması da kampanyadan yararlanmak için gerekli şartlar arasında yer bulunuyor.

Başvuruların 2 gün sonra sona ereceği TOKİ yüzde 22 indirim kampanyasından, geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılının Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcılar istifade ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.