DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Avusturya’da eski Başbakan Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı
Yunus Nadi Ödülleri sahipleri belli oldu
MasterChef Ayva Dolması nasıl yapılır? MasterChef Ayva Dolması tarifi nedir? MasterChef Ayva Dolması
TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular alınmaya başlandı
Belarus-Polonya sınırındaki Iraklı göçmenlerden 400'den fazlası Erbil'e vardı
AK Parti Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti!
İngiltere, Akdeniz'e düşen F-35'i çıkarmak için ABD'den yardım istedi
Kenan Sofuoğlu hangi partiden milletvekili? Kenan Sofuoğlu hangi partili? Kenan Sofuoğlu CHP milletvekili mi yoksa AK Parti milletvekili mi?
Ukrayna Parlamentosu Türkiye ile hükûmetler arası askeri anlaşmayı onayladı
Fransa'da basın, aşırı sağcıların tehditlerine karşı endişeli
Libya'da eski İçişleri Bakanı Başağa, başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı
Almanya'da Federal Meclis'te yeni Kovid-19 önlemleri kabul edildi
Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 düştü
Putin'den Batı'ya 'kırmızı çizgilerimizi hafife alıyorlar' uyarısı
Hollanda'da Kovid-19 vakalarında rekor artış sürüyor

TIMETURK / EMLAK / TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular alınmaya başlandı

TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular alınmaya başlandı

TOKİ bazı şehirlerde uygun fiyatlı konut satışına devam ediyor. Türkiye genelinde 13 ilde toplam 1.310 konut, düşük ve orta gelirli vatandaşlara 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksitli ve uzun vadelerle satışa sunuluyor.

48 Dakika Önce
2021-11-18 22:37:38
TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular alınmaya başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 117 bin liradan taksitler ise 393 liradan başlıyor. 13 ildeki kuralı satışlara başvurular bugün Bitlis Beşminare projesi ile başladı.

Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar kabul edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş