TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular alınmaya başlandı

TOKİ bazı şehirlerde uygun fiyatlı konut satışına devam ediyor. Türkiye genelinde 13 ilde toplam 1.310 konut, düşük ve orta gelirli vatandaşlara 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksitli ve uzun vadelerle satışa sunuluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 117 bin liradan taksitler ise 393 liradan başlıyor. 13 ildeki kuralı satışlara başvurular bugün Bitlis Beşminare projesi ile başladı.

Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar kabul edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.