TOKİ başvuruları ne zaman? 2022 TOKİ başvuru günü | Sosyal Konut başvuru tarihi

2022 Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar ev sahibi olabilecek. Peki Sosyal Konut başvuruları ne zaman? Kimler Sosyal Konut’a başvurabilir? Sosyal Konut başvuru şartları neler? 2022 TOKİ başvuruları ne zaman? Sosyal Konut ödeme planı nasıl? İşte detaylar…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamada Eylül ayında detayları belirlenecek yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağı bildirilmişti. Kirada oturan vatandaşları ev sahibi yapacak bu uygulama vatandaşları sevindirdi. Peki Sosyal Konut başvuruları ne zaman? Sosyal Konut başvuru şartları neler? 2022 Sosyal Konut başvuruları hangi gün?

TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak. İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.

Sosyal Konut başvuru şartları neler?

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesi için hızla adımlar atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı bilgilere göre İstanbul'da hane geliri 16 bin TL, diğer illerde 14 bin TL altında olanlar Başvuru yapabilecek. Böylece gerçek ihtiyaç sahipleri sosyal konut imkanından faydalanacak.

TOKİ eliyle yapılacak konutlar için gelir sınırı dışında evi olmama şartı da aranacak. Bu koşulları sağlayanlar projeler açıklandıktan sonra başvurularını yapacak.

Sosyal Konut ödemeleri nasıl olacak?

Uygun ödeme planı sayesinde 81 ilde vatandaş kira öder gibi ev sahibi olurken, 240 aya varan vade imkânı da sağlanacak. Aylık taksitlerin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Bakan Kurum “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor” dedi.

Sosyal Konut başvuru tarihi

Bu proje için geri sayım başladı. Sosyal Konut başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar Sosyal Konut başvuru gününü araştırıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de Sosyal Konut projesinin detaylarını açıklayacak. Sosyal Konut başvuru tarihi resmi olarak henüz açıklanmadı.