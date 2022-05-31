Teknopark İstanbul’un yeni ofisleri yakında açılıyor

Teknopark İstanbul'un 65 bin metrekare alan içerisinde yer alan yeni ofisleri çok yakında açılıyor.

Teknopark İstanbul'un 65 bin metrekare alan içerisinde yer alan yeni ofisleri çok yakında açılıyor.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 65 bin metrekare alan içerisinde yer alan, içinde bulunduğu güçlü ekosistem, sunduğu sektörel ve akademik iş birliği fırsatlarının yanı sıra, ıslak hacimli ve çeker ocaklı laboratuvarları, depo alanı, çok amaçlı salon, konferans salonları gibi sosyal imkanları ve AR-GE firmalarının farklı mekansal ihtiyaçlarını karşılayacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na komşu Teknopark İstanbul bünyesinde, çok amaçlı ve dönüştürülebilir modüler yapıya sahip ofisleri kiralayacak olan AR-GE firmaları, sadece ofis kiralamış olmakla kalmayıp, aynı zamanda güçlü bir ekosisteme de giriş imkanı sağlayacak.

Teknopark İstanbul'da ofis kiralamak isteyen AR-GE firmalarının yetkilileri, [email protected] e-posta adresi üzerinden Teknopark İstanbul yetkililerine ulaşabiliyor. .