Tatil Sur Yapı İle Bir Başka Güzel

Yılların birikimi ve deneyimi ile yola çıkan Sur Yapı, yıllarca tatil severlerin ilgisini çekmekte.

Her yaz aylarında dikkat çeken tatil konsepti ile bu yazda adından çok konuşturacak. Sur Yapı tatil evleri içeriğinde bulunan birçok imkân ve hizmet ile müşterilerine unutulmaz bir yaz şöleni sağlayacak.

Sur Yapı Tatil Evleri Kiralama

Yaz sezonu başlaması ile birlikte insanlar kafa dinlemek ve vakitlerini iyi değerlendirmek için tatile çıkarlar. Türkiye'nin tatil denilince akla ilk gelen illerinden olan Antalya, tatil severlerin uğrak mekanları arasında yer aldı. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya,tatil severlere bu yazda kapılarını açtı. Güzel ve eğlenceli bir yaz için Sur Yapı Tatil evleri Antalya,tatilcilerin gönül rahatlığı ile ister kiralama isterse de satmalarına olanak sağlamakta.Tatil severlere özel dünyadaki sayılı destinasyonlarından biri olan Antalya'da Devre Mülk ile kar elde etmenizi sağlar.

Sur Yapı İle Evinizde Gibi Hissedeceksiniz

Sur Yapı Tatil Evleri, 5 yıldızlı otel konforu sağlayacağınız hizmetler sunmakta. Sunmuş olduğu hizmetler ile evinizde hissedeceksiniz.Spa&Wellness'ı, Sıcak Su Havuzları, Kumsallı Yüzme Havuzu, Tematik Yüzme Havuzları, Kadınlara Özel Yüzme Havuzları, Özel Plajı, Ormanı, Aquaparkları, çocukların keyifle vakit geçirebileceği Çocuk Kulübü ve Macera Parkuru ve dahası Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da

Sur Yapı İle Birbirinden Çeşitli Havuzlarda Unutulmaz Tatil Fırsatı

Karma yüzme havuzları

Kadınlara özel yüzme havuzları

Çocuk yüzme havuzları

Dalga Havuzu

Kapalı Yüzme havuzu

Sıcak su havuzu

Soğuk su havuzu

Sonsuzluk havuzu

Zen havuzu

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya İletişim Adresleri

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya

Kepez Mah. 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi No: 2/1

Kepez – ANTALYA

444 3 770