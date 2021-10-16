Tapuda hangi masraflar çıkıyor?

İnternetten tapu işlemleri yapılması mümkün değil. Devir işlemleri sırasında tapu ve kadastroda satıcı ve alıcının bulunması yasal bir zorunluluk

Ülkemizde tapu işlemlerinden pek çok Avrupa ülkesinin aksine noter değil Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sorumlu. İnternetten tapu işlemleri yapılması mümkün değil. Devir işlemleri sırasında tapu ve kadastroda satıcı ve alıcının bulunması yasal bir zorunluluk. Tapu devir sürecinde bazı masraflar da ortaya çıkabiliyor.

Konut Sigortası Masrafı: Gayrimenkulün niteliği ve ebadına göre konut sigortası masrafı farklılık gösterir. Bu sigorta için ortalama 150-250 TL arası bir ücret ödemeniz gerekir.Bu değerlendirmede 2020 yılı baz alınırken 2021 yılı için de yaklaşık değer olarak bir harcama sözkonusu.

Emlak Vergisi: Generali'nin resmi sitesindeki değerlendirmeye göre; Konutların emlak vergisi oranı büyükşehir sınırları içerisinde yüzde 0,2; büyükşehir olmayan belediyelerde yüzde 0,1 olarak hesaplanır. Dükkan ya da iş yeri devri yapılıyorsa büyükşehir için yüzde 0,4; büyükşehir olmayan belediyelerde yüzde 0,2 oranında emlak vergisi alınır.

Avukat Masrafları: Tapu devir işlemlerinde avukat devreye girerse avukata da belli bir ücret ödenmesi gerekir.

Emlakçıya Ödenen Komisyon: Yönetmeliğe göre satış bedelinin yüzde 2'si + KDV, satıcı ve alıcıdan ayrı ayrı alınarak emlakçıya ödenmesi gerekir.

Elektrik ve Su Abonelik Masrafı: Elektrik ve su aboneliği masrafları mekana göre değişiklik gösterir. İlk kez elektrik aboneliği alacaksanız kayıt ücreti, sayaç ücreti ve ek depozito ücreti olarak toplamda 100-500 TL arasında masraf çıkabilir. İlk kez su aboneliği alacaksanız 775 TL kayıt ücreti ödemeniz gerekir.

Aile İçi Tapu Masrafları

Tapu devir işlemleri aile içerisinde yapılacaksa iki yol izlenebilir: İlk yola göre herhangi bir yabancı ile yapılan devir işlemlerinde olduğu gibi belli bir bedel karşılığında tapu devredilir. İkinci yolda ise hibe uygulaması yapılır. Böylece alıcı, satıcıya herhangi bir bedel ödememiş olur. Aile içi tapu işlemlerinde ebeveynler, sahip oldukları gayrimenkulleri çocuklarına bağışlayabilirler.

Ancak hibe uygulamasında gayrimenkul değerinin binde 68,31'i kadar harç ödemesi zorunluluğu vardır. Hibe edilen gayrimenkulde diğer mirasçıların saklı pay hakları bulunabilir. Bu durumda diğer mirasçılar duruma itiraz edebilir ya da saklı pay haklarını korumaya devam edebilirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.