Sur Yapı Tatil Evlerinde Bu Yaz Başka!
Yazın sıcak ve yoğun iş temposundan yorulup tatilin tadını çıkarmak Sur yapı tatil evleri ile mümkün.
2022-06-26 16:07:22
Akdeniz'in maviliği ve yeşilinin buluştuğu Antalya'da unutulmaz bir tatil sizi bekliyor. 5 yıldızlı otel konforu, tematik yüzme havuzları, kadınlara özel plajı, çeşitli aktiviteleri ve dahası Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da
5 Yıldızlı otel konforu ve Devre Mülk
Torosların eteğindeki saklı cennet Antalya'nın tüm güzelliklerini Sur Yapı Tatil evleri ile ulaşabilirsiniz. Devre Mülk hizmeti ile ister yatırım amaçlı kullanıp kiralayarak yeni fırsatlar sağlanabilmektedir. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile unutulmaz bir tatil yaşayabilir ayrıca sunmuş olduğu hizmetlerden Devre Mülk avantajından yararlanarak geleceğinize yatırım yapabilirsiniz.
Devre Mülk ile İhtiyacınız olan her şey ayağınızda
Sur Yapı Devre mülk ile evinizdeki tüm ihtiyaçlar ev içerisinde mevcut. Bunlar; Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Klima, Set Üstü Ocak, Davlumbaz, TV, Uydu Sistemi, Dahili Telefon Hattı, Balkon Oturma Takımı, Yatak Olabilir Çift Kişilik Kanepe, Tek Kişilik Koltuk, Tv Sehpası, Çift Kişilik Yatak Baza Takımı, Yemek Masası,Elektrikli Su Isıtıcı, Kasa, Mikrodalga Fırın, Saç Kurutma Makinesi, Tost Makinesi, Ütü vb.
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya Hizmetler
- Karma yüzme havuzları
- Kadınlara özel yüzme havuzları
- Çocuk yüzme havuzları
- Dalga Havuzu
- Yürüyüş Parkurları
- Kır kahvesi
- Kır Lokantası
- Kafe
- Macera Parkuru
- Paintball sahası
- Mini bowling alanı
- Tenis kortu
- Mini futbol sahası
- Basketbol sahası
- Çocuk oyun alanları
- Etkinlik alanları
- Tuz Odaları
- Sıcak Taş Yatakları
- Sauna
- Masaj Terapileri
- Cilt Bakımı
- Kapalı Yüzme havuzu
- Sıcak su havuzu
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya İletişim
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya
Kepez Mah. 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi No: 2/1
Kepez – ANTALYA
444 3 770 .
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