Sur Yapı Tatil Evlerinde Bu Yaz Başka!

Yazın sıcak ve yoğun iş temposundan yorulup tatilin tadını çıkarmak Sur yapı tatil evleri ile mümkün.

Akdeniz'in maviliği ve yeşilinin buluştuğu Antalya'da unutulmaz bir tatil sizi bekliyor. 5 yıldızlı otel konforu, tematik yüzme havuzları, kadınlara özel plajı, çeşitli aktiviteleri ve dahası Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da

5 Yıldızlı otel konforu ve Devre Mülk

Torosların eteğindeki saklı cennet Antalya'nın tüm güzelliklerini Sur Yapı Tatil evleri ile ulaşabilirsiniz. Devre Mülk hizmeti ile ister yatırım amaçlı kullanıp kiralayarak yeni fırsatlar sağlanabilmektedir. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile unutulmaz bir tatil yaşayabilir ayrıca sunmuş olduğu hizmetlerden Devre Mülk avantajından yararlanarak geleceğinize yatırım yapabilirsiniz.

Devre Mülk ile İhtiyacınız olan her şey ayağınızda

Sur Yapı Devre mülk ile evinizdeki tüm ihtiyaçlar ev içerisinde mevcut. Bunlar; Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Klima, Set Üstü Ocak, Davlumbaz, TV, Uydu Sistemi, Dahili Telefon Hattı, Balkon Oturma Takımı, Yatak Olabilir Çift Kişilik Kanepe, Tek Kişilik Koltuk, Tv Sehpası, Çift Kişilik Yatak Baza Takımı, Yemek Masası,Elektrikli Su Isıtıcı, Kasa, Mikrodalga Fırın, Saç Kurutma Makinesi, Tost Makinesi, Ütü vb.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya Hizmetler

Karma yüzme havuzları

Kadınlara özel yüzme havuzları

Çocuk yüzme havuzları

Dalga Havuzu

Yürüyüş Parkurları

Kır kahvesi

Kır Lokantası

Kafe

Macera Parkuru

Paintball sahası

Mini bowling alanı

Tenis kortu

Mini futbol sahası

Basketbol sahası

Çocuk oyun alanları

Etkinlik alanları

Tuz Odaları

Sıcak Taş Yatakları

Sauna

Masaj Terapileri

Cilt Bakımı

Kapalı Yüzme havuzu

Sıcak su havuzu

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya İletişim

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya

Kepez Mah. 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi No: 2/1

Kepez – ANTALYA

444 3 770 .