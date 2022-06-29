Sur Yapı İle Tatilin Tadını Çıkarın

1992 yılından bu yana pek çok prestijli projeyi başarıyla hayata geçiren Sur Yapı; ofis ve AVM projeleri üretimi, site yönetimleri, sitelerin ikinci ellerinin yönetimi, AVM projelerinin kiralama, daire, villa vb. birçok projeye hayat verdi.

Sur Yapı Antalya ilinde de birçok projeye ev sahipliği yapmaya devam etmekte. 2022 Yaz sezonun açılması ile birlikte tatil severler sıcak yaz ayını değerlendirmek için yola çıktılar. Uygun, konforlu ve müşterilerine unutulmaz bir yaz mevsimi değerlendirmenin en güzel yanı Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile mümkün. Sur Yapı bu yaz ayında da tatil severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Tatil denilince akla gelen ilk şehir Antalya'da misafirlerini ağırlayacak. Erken rezervasyon işlemlerinde bulunarak Sur Yapı Tatil Evlerinin sunmuş olduğu birçok hizmetten faydalanabilirsiniz.

Sur Yapı Tatil Evleri İle Torosların Atmosferinin Tadını Çıkarın

Tatil severlerin dikkatini çeken Sur Yapı, bu yazda güler yüzlü ekibi ve sunmuş olduğu hizmetlerle misafirlerini ağırlayacak. 7'den 70'e her türlü hizmet imkânı ile gönülleri fethetmekte. Sur Yapı Tatil evleri; Spa & Wellness'ı, Sıcak Su Havuzları, Kumsallı Yüzme Havuzu, Özel Plajı, Tematik Yüzme Havuzları, Kadınlara Özel Yüzme Havuzları, Ormanı, Aquaparkları, Çocuk Kulübü vb.hizmetleri ile tatil severlere keyifli bir yaz yaşatacak.

Torosların Göbeğinde Saklı Kent “Antalya”

Akdeniz'in incisi Antalya ili, maviliği,yeşilliği ve tarihi ile her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan tatil şehirleri arasında yer almakta. Sur Yapı Antalya ile modern şehrin tüm imkânlarını ve doğanın bütün güzelliklerini ayağınıza sermekte. Sur Yapı Antalya ihtiyacınız olan tüm olanaklara imkân sağlamakta. Tramvay, şehirparkı, müze, kütüphane, eğitimkurumları, sağlık kurumları, sosyal alanlar, alışveriş merkezi, teknokent, otobüs terminaline, Kaleiçi ve Antalya Havalimanı gibi önemli noktalara tek vasıtayla rahatlıkla ulaşım sağlamakta.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya İletişim

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya

Kepez Mah. 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi No: 2/1

Kepez – ANTALYA

444 3 770 .