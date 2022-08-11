Sivas TOKİ kura sonucu açıklandı mı? TOKİ Sivas kura kim kazandı?

Sivas’ta inşa edilen 746 konut için kura çekilişleri için son durum merak ediliyor. Sivas TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Sivas kura canlı yayın nereden izlenir? İşte TOKİ Sivas sonuçları için detaylı bilgiler…