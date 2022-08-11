Sivas TOKİ kura sonucu açıklandı mı? TOKİ Sivas kura kim kazandı?
Sivas’ta inşa edilen 746 konut için kura çekilişleri için son durum merak ediliyor. Sivas TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Sivas kura canlı yayın nereden izlenir? İşte TOKİ Sivas sonuçları için detaylı bilgiler…
2022-08-11 12:53:11
Sivas Merkez'de Yenimahalle 3.Etap'ta yapılan 746 konut için kura başvuruları Temmuz ayında tamamlanmıştı. Başvurular 25 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 29 Temmuz 2022 tarihinde bitti. Peki, TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı? Sivas TOKİ kura canlı izleme nerede?
TOKİ Sivas kura çekimi canlı
TOKİ Sivas kura çekimi canlı yayında yapılıyor. TOKİ Sivas ili Merkez İlçesi Yenimahalle 3.Etap'ta 746 konut, sahipleri ile kavuşacak. Sivas TOKİ kura çekimi 11 Ağustos'ta (bugün) TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ'nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlanan kura sonuçları açıklandı. Sivas TOKİ kura çekimi sonuçları için TOKİ YouTube kanalındaki yayına bakabilirsiniz.
Ayrıca kurada kazananların isim listesi TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden yayımlanacak.
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