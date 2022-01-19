Sinpaş'tan 2.2 milyarlık yeni nesil proje

Gayrimenkul sektörünün lideri Sinpaş GYO, yeni projeleriyle 2022’ye hızlı bir giriş yaptı. ‘Yeni normal’e özel tasarlanan ilk yaşam projesi Koru Aura’yı tanıtan şirket, ‘Sinpaş’lılar Dolardan Daha Fazla Kazandılar’ kampanyasıyla da Sinpaş’tanevsahibi olanların son beş yıllık getiri oranını paylaştı.

Yarım asra yaklaşan deneyimiyle Türkiye'de gayrimenkul sektörüne öncülük eden Sinpaş GYO, yeni projesi Sinpaş Koru Aura ile bir ilke daha imza attı. Yaklaşık 2,2 milyarhasılat beklenen proje, pandemiyle birlikte değişen konut talepleri dikkate alınarak tasarlanan ilk özel yaşam projesi olma özelliği taşıyor.

2021'i başarıyla geride bıraktıklarını ifade eden Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, yeni yılda da kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Çelik, “Sinpaş Grubu olarak, tüm zorluklarına rağmen hedeflerimizi büyük ölçüde tutturarak yılı kapattık. 2022'de Koru Aura, Flatofis Finans Şehir, BoulevardFinansşehir, Sefaköy'deBoulevardSefaköy, Sancaktepe'deMetrolife Premium, Koru Paşaköy Villa Projemiz, Kurtköy ticari projemiz, Ankara'da 360 konutluk Boulevard Çankaya projemiz olmak üzere 7 yeni projenin satışlarına başlayacaklarını söyledi.

‘Yeni normale' özel tasarlanan ilk proje: Koru Aura

Gayrimenkul sektöründe yenilikçi projelerin öncüsü olduklarını belirtenSinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, en yeni projeleri olan Koru Aura hakkında şu bilgileri verdi: “Son iki yılda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci hem ekonomiyi hem de sosyal hayatlarımızı önemli ölçüde değiştirdi. Çalışma koşullarımızdan yaşam alanlarımıza kadar önceliklerimiz ve iş yapış biçimlerimiz değişti. Bu büyük değişimden en fazla etkilenen sektör ise kuşkusuz gayrimenkul oldu. Biz de bu doğrultuda, Sinpaş GYO olarak hazırladığımız yeni projelerimizi, pandemi sonrası yaşam alışkanlıklarına, yeni normalin ihtiyaçlarınave teknolojik gelişmelere göre şekillendirdik. Koru Aura projesi, artık daha çok vakit geçirdiğimiz ev yaşamımızdaistendiğinde home ofis istendiğinde e-okul ortamlarını kişiye özel yaşam alanlarıyla sunan, çok özel bir proje.”

Yeni trendlerleyorumlanan “Ailelere Özel” tasarım

Pandemi sonrası süreçte öne çıkan geniş konut talebine hitap eden Sinpaş Koru Aura projesinde, ailelere özel tasarlanmışbüyük ev seçenekleri dikkat çekiyor. Günümüzün ihtiyacına uygun olarak teras ya da bahçenin yanı sıra ev içinde kişiye özel ferah alanların özenle planlandığı proje, büyük ev tercih edenlere ve geniş aile yaşamına uygun tasarımıyla öne çıkıyor. Geniş teraslar, geniş balkonlar ve bahçeleri ile benzerlerinden ayrışıyor.

SinpaşKoru Aura, 22 bin 965 metrekarearsa üzerindeki proje alanıyla, şehrin merkezinde olmasına rağmen yanında yer alan koru alanı ve yürüyüş parkuru ile de yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor.

Bol D Vitaminli Evler

İstanbul Ümraniye'de Finans Merkezi'ne komşu olarak konumlananSinpaşKoru Aura, 530 konut ve beş bloktan oluşuyor. 2024 yılında teslim edilmesi planlanan projede 2+1'den 5+1'e kadar zengin daire seçenekleri yer alıyor. SinpaşKoru Aura'dasağlıklı yaşama dönük gelişen talep ve ihtiyaçlar da hesaba katılmış durumda. Tüm konutlarda, güneşten maksimum şekilde faydalanılması ve evin içinde D vitamini alınabilmesi için tasarlanan geniş balkonlar yer alıyor. Projedeki ilklerden biri de daire sahiplerine kendi sebze-meyvelerini yetiştirebilme imkanı veren, 3 metre derinlikte tasarlanan “balkon bostanlar”. Projede ayrıca Güneş – Ay ve Yıldız olarak 3 adet Koru bahçesi tasarlanmıştır.

“Sinpaş'tan konut alanlar dövizden çok kazandı”

2022 yılı ile birlikte yeni başarılara imza atacakları bir döneme girdiklerini söyleyenGacemer, şöyle konuştu:“Elde ettiğimiz satış rakamları, Sinpaş projelerinin tüketicinin gözünde ne kadar güvenilir bir yatırım aracı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Son 5 yılda Sinpaş'tan ev sahibi olanlar, dövize yatırım yapanlardan daha fazla kazanç sağladı. Üstelik bu beş yıllık dönemde kira getirisiyle de artı kazanç sağlamaya devam ettiler. Bu gurur veren değerleri son kampanyamız olan‘Sinpaş'lılar Dolardan Daha Fazla Kazandılar' kampanyamızda da işledik.Dolar kuru ve projelerimizin fiyatlarından hareket ederek örnek verecek olursak;

QueenBomonti, satışa çıkış tarihi olan 15 Ocak 2016'dan sonra geçenbeş yılda m2 fiyatındayüzde 211,4değer kazandı. Aynı beş yıllık dönemde dolardaki artış yüzde 171,2 olarak gerçekleşti.

Dolardan çok kazandıran diğer projemiz Metrolife'ın satışa çıkış tarihi ise 6 Mayıs 2017. O günden bu yana geçen beş yılda projemizin m2 fiyatı artış oranı yüzde 492,1 oldu. Aynı dönemdeki dolar getirisiyüzde 279,5'de kaldı.

Bir diğer projemiz Gökorman, satışa çıkış tarihi 26 Nisan 2017. Beş yıllık dönemde m2 satış fiyatı artış oranı yüzde 484,6 iken aynı süreçteki dolar getirisi ise yüzde 277,4 olarak gerçekleşti.

Örnek vereceğim son projemiz Aydos Country, satışa çıkış tarihi 20 Ocak 2017. Metrekare satış fiyatı artış oranı yüzde 396,6. Aynı süreçte doların getirisi ise yüzde 253,8oldu.

Bu projelerimizden ev sahibi olmuş Sinpaş'lılar, evlerinin değerlenmesi sayesinde dolara karşı dahi yüzde 40ileyüzde 212aralığındadaha karlı olurlarken, üstelik ya mutlu bir şekilde sıcak yuvalarında yaşadılar ya da evlerini kiraya vererek bu kazançlarının üstüne bir de kira geliri elde ettiler.”

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