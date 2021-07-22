Sıfır ev gizli ayıplı çıkarsa ne yapmalı?

Hukukçu Tamer Heper, satın alınan sıfır evin 'gizli ayıplı' çıkması durumunda ortaya çıkacak hukuki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu

Müteahhit ile yaptığımız sözleşme sonucu inşaatı tamamlanan binada bir daireyi aldım. İçine taşındım ama şimdi dairede birtakım aksaklıklar görüyorum. Örneğin duvarlar rutubet içinde. Bunda müteahhidin sorumluluğu yok mu? D.Y

Okuyucumun anlattığı benzer durumlara çok rastlanmaktadır. Bu durum mutlaka duvarların rutubetlenmesi şeklinde olmayabilir. Tesisatta bozulma, kapı pencerelerde deformasyon, zemin kaplamasında esneme gibi şeyler olabilir. Biz kullanma sırasında ortaya çıkan ayıplara ‘gizli ayıp' diyoruz ve beş sene içinde ortaya çıkan bu ayıplardan müteahhit sorumludur.

Ancak bu konuda bakılacak bir husus, ayıbın ortaya çıkmasında kullanıcının kusuru olmamalıdır. Örneğin zeminin esnemesinde kötü kullanım söz konusu olmuşsa, ahşap parke üzerine su dökülüp deforme olmasına neden olunmuş ise bu halde müteahhit sorumlu tutulamaz.

Ancak gerçekten ayıplı bir mal söz konusu ise müteahhit aleyhine dava açılarak ayıbın giderilmesi için gerekli para yani tazminat veya ayıp nedeni ile dairede değer kaybı talep edilir. Ayıbın ortaya çıkması durumunda vakit geçirmeden talep iletilmelidir. Mahkeme bilirkişi incelemesi yaptırarak ayıbın durumu hakkında rapor alır ve buna göre karar verir.

Dairenin değer kaybı istenecek ise bu durumda nispi sistem denilen bir sistem uygulanarak, bir formül içinde değer kaybı hesaplanır. Yargıtay kararlarında bir de bilirkişiden bu ayıbın inşaat ayıbı olmasının kabulü için teslimden ne kadar süre sonra ortaya çıkabileceğinin incelenmesi gerektiğinin araştırılması şartı aranır.

Makul süre geçtiyse bu halde müteahhidin sorumluluğunun olmayacağına karar verilir. Dolayısıyla görüldüğü gibi olay çabucak halledilecek bir olay değildir. Davada da biraz sürenin geçeceğinin bilinmesi lazımdır.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.