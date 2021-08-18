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TIMETURK / EMLAK / Satılık ve kiralık konut hızında öne çıkan bölgeler

Satılık ve kiralık konut hızında öne çıkan bölgeler

İstanbul’da satılık konutlarda Ümraniye, 52 gün ile ilanların en kısa süre yayında kaldığı ilçelerin başında geliyor. Ankara’da satılık konutlarda Çankaya, İzmir’de ise Çiğli ön planda

2 Saat Önce
2021-08-18 22:48:08
Satılık ve kiralık konut hızında öne çıkan bölgeler

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da alıcısını en hızlı bulan ilçeleri belirlendi. Satılık konutlarda ilanlar İstanbul'da 65, İzmir ve Antalya'da 67, Ankara ve Bursa'da 72 gün yayında kalarak alıcısını buldu. Kiralık konut ilanlarında ise İstanbul 37 günle ilk sırada yer alırken İstanbul'u 39 gün ile Bursa, 46 gün ile İzmir, 50 gün ile Antalya ve 62 gün ile Ankara takip etti.

Satılıkta Ümraniye, kiralıkta Sultangazi

Hepsiemlak araştırmasına göre İstanbul'da satılık konutlarda Ümraniye, 52 gün ile ilanların en kısa süre yayında kaldığı ilçelerin başında geliyor. Ümraniye'yi 53 gün ile Ataşehir, 54 gün ile Pendik, 55 gün ile Kartal, 56 gün ile Sultangazi takip ediyor. İlanların en kısa süre yayında kaldığı ilçelerde metrekare bazında satılık konut fiyatları 3.828 TL ile 7.524 TL arasında değişiyor. Kiralık konutlara baktığımızda ise 19 gün ile Sultangazi ilk sırada yer alırken, 24 gün ile Esenler, 26 gün ile Avcılar, 27 gün ile Ümraniye ve 28 gün ile Bahçelievler sıralamada kendine yer buluyor. İlanların en kısa süre yayında kaldığı ilçelerde metrekare birim fiyatları 18-33 TL arasında değişiyor.

Ankara'da Çankaya ve Etimesgut farkı

Ankara'da satılık konutlarda Çankaya, 55 gün ile en kısa süre yayında kalan ilçelerin başında geliyor. Çankaya'yı 56 gün ile Etimesgut ve Pursaklar, 61 gün ile Sincan, 68 gün ile Altındağ takip ediyor. Bu ilçelerde metrekare birim fiyatları 2.161 TL ile 5.045 TL arasında değişiyor Kiralık konutlara baktığımızda ise 36 gün ile Etimesgut ilk sırada yer alırken, 39 gün ile Pursaklar, 42 gün ile Mamak, 44 gün ile Çankaya ve Yenimahalle sıralamada kendine yer buluyor. En hızlı yayından kalkan kiralık evlerin bulunduğu ilçelerde ise metrekare birim fiyatları 9 ile 24 TL arasında farklılık gösteriyor.

İzmir'de Çiğli ve Kemalpaşa öne çıkıyor

İzmir'de satılık konutlarda Çiğli, 70 gün ile en kısa süre yayında kalan ilçelerin başında geliyor. Çiğli'yi 72 gün ile Bornova, Buca ve Torbalı, 74 gün ile Karşıyaka takip ediyor. Bu ilçelerde metrekare birim fiyatları 2.621 TL ile 5.994 TL arasında değişiyor. Kiralık konutlara baktığımızda ise 30 gün ile Kemalpaşa ilk sırada yer alırken, 38 gün ile Dikili, 40 gün ile Güzelbahçe, 42 gün ile Buca ve Çiğli sıralamada kendine yer buluyor. Metrekare birim fiyatları da 11 ile 88 TL arasında farklılık gösteriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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