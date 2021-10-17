OYAK'ın yeni projesine yatırımcı akını

Türkiye'nin önde gelen mesleki emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) imzasıyla İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Oyakkent 3 Silüet'e yatırımcılar büyük ilgi gösterdi.

Aylardır beklenen satış sürecinin başlamasıyla birlikte projenin satış ofisine yönelen yarırmcılar kuyruk oluşturdu. Satış ofisi önündeki izdihamın pandemiyi tetiklemesinden çekinen OYAK yönetimi, satışları erteleme kararı aldı.

Oyakkent 3 Silüet projesinin özellikleri ve fiyat skalası ise şöyle:

* Oyak İnşaat Oyakkent 3 Silüet projesinin arsa alanı 133 bin metrekare, inşaat alanı ise 357 bin metrekare olarak açıklandı.

* Projede fiyatlar 840 bin liradan başlıyor. Fiyatlar daire tipi ve ödeme şekline göre belirlendi.

* 1003 konut, 23 villa ve 20 ticari ünite yer alacak.

* Projede 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, Dubleks ve Penthouse dairelere yer veriliyor.

* Projede anahtar teslimlerine 2024 yılında başlanacak.

* Sosyal alanları zengin donatılarla şekillenecek olan Oyakkent 3 Silüet projesinde, yürüyüş ve peyzaj alanlarının yanı sıra welness alanları, özel restoran,sosyal tesis ve kafeler yer alacak.

* İstanbul Havalimanı'na 25 dakika FSM Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 30 dakika, mesafede yükselen proje, Şehir Hastanesi, İbn Haldun Üniversitesi, Başakşehir Kent Meydanı, Olimpiyat Stadyumu ve Başakşehir Stadı'na da yakın konumda yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.