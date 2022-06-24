Ömür boyu tapulu tatil imkanının adresi Sur Yapı Antalya Tatil Evleri
Sur Yapı ailesi olarak Türkiye’nin birçok şehrinde %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak hizmet sunmaya devam etmekte.
2022-06-24 19:44:43
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da bireysel seanslar ya da grup seansları için de çok sayıda seçenek sunmakta, kadın müşterilerine özel hazırlanan ve yalnızca kadın ziyaretçilerin girişine açık olan yüzme havuzlarının sıcak yaz mevsiminde tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca ailelerin birlikte zaman geçirebilmesi ve dinlenebilmesi için birçok özel alan mevcuttur. Sur Yapı firması güler yüzlü ekibi ile sıcak yaz ayının tadını çıkaracak olan müşterilerine birbirinden güzel tatil mekanları sağlayacak.
SUR YAPI HİZMETLER
Sur Yapı firması Antalya'ya gelen müşterilerine 5 Yıldızlı Otel Konforu ile güzel nezih bir ortam sağlıyor. Spa & Wellness'ı, Sıcak Su Havuzları, Kumsallı Yüzme Havuzu, Tematik Yüzme Havuzları, Kadınlara Özel Yüzme Havuzları, Özel Plajı, Ormanı, Aquaparkları, Fitness, Kardio, Pilates vb.. imkanlarının bir parçası.
Stüdyo Dersleri, çocukların keyifle vakit geçirebileceği Çocuk Kulübü ve Macera Parkuruyla renkli bir yaz sizi bekliyor. Sizlerde Sur Yapı Antalya tatil evlerine erken rezervasyon yaparak sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz.
- Kadınlara özel yüzme havuzları
- Çocuk yüzme havuzları
- Dalga Havuzu
- Kapalı Yüzme havuzu
- Buhar Odaları
- Macera Parkuru
- Saunalar
- Bitki Terapi Saunaları
- Macera Duşları
- Şok Duşlar
- Tuz Odaları
- Klasik Türk hamamı
- Sıcak Taş Yatakları
- Mini futbol sahası
- Basketbol sahası
- Karma yüzme havuzları
- Çocuk Kulübü
- Çocuk oyun alanları
- Etkinlik alanları
- Spor Kulübü
- Gölet
- Dinlenme alanları
- Piknik alanları
- Barbekü alanları
- Zen havuzu
- Sauna
- Masaj Terapileri
- Cilt Bakımı
- İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde ücretsiz shuttle servisi
- Sıcak su havuzu
- Soğuk su havuzu
- Yoga
- Voleybol
- Basketbol
- Mini futbol
- Tenis
- Sonsuzluk havuzu
SUR YAPI İLETİŞİM ADRESİ
Kepez Mah. 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi No: 2/1
Kepez – ANTALYA
444 3 770
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