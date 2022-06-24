Ömür boyu tapulu tatil imkanının adresi Sur Yapı Antalya Tatil Evleri

Sur Yapı ailesi olarak Türkiye’nin birçok şehrinde %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak hizmet sunmaya devam etmekte.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da bireysel seanslar ya da grup seansları için de çok sayıda seçenek sunmakta, kadın müşterilerine özel hazırlanan ve yalnızca kadın ziyaretçilerin girişine açık olan yüzme havuzlarının sıcak yaz mevsiminde tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca ailelerin birlikte zaman geçirebilmesi ve dinlenebilmesi için birçok özel alan mevcuttur. Sur Yapı firması güler yüzlü ekibi ile sıcak yaz ayının tadını çıkaracak olan müşterilerine birbirinden güzel tatil mekanları sağlayacak.

SUR YAPI HİZMETLER

Sur Yapı firması Antalya'ya gelen müşterilerine 5 Yıldızlı Otel Konforu ile güzel nezih bir ortam sağlıyor. Spa & Wellness'ı, Sıcak Su Havuzları, Kumsallı Yüzme Havuzu, Tematik Yüzme Havuzları, Kadınlara Özel Yüzme Havuzları, Özel Plajı, Ormanı, Aquaparkları, Fitness, Kardio, Pilates vb.. imkanlarının bir parçası.

Stüdyo Dersleri, çocukların keyifle vakit geçirebileceği Çocuk Kulübü ve Macera Parkuruyla renkli bir yaz sizi bekliyor. Sizlerde Sur Yapı Antalya tatil evlerine erken rezervasyon yaparak sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Kadınlara özel yüzme havuzları

Çocuk yüzme havuzları

Dalga Havuzu

Kapalı Yüzme havuzu

Buhar Odaları

Macera Parkuru

Saunalar

Bitki Terapi Saunaları

Macera Duşları

Şok Duşlar

Tuz Odaları

Klasik Türk hamamı

Sıcak Taş Yatakları

Mini futbol sahası

Basketbol sahası

Karma yüzme havuzları

Çocuk Kulübü

Çocuk oyun alanları

Etkinlik alanları

Spor Kulübü

Gölet

Dinlenme alanları

Piknik alanları

Barbekü alanları

Zen havuzu

Sauna

Masaj Terapileri

Cilt Bakımı

İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde ücretsiz shuttle servisi

Sıcak su havuzu

Soğuk su havuzu

Yoga

Voleybol

Basketbol

Mini futbol

Tenis

Sonsuzluk havuzu

SUR YAPI İLETİŞİM ADRESİ

Kepez Mah. 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi No: 2/1

Kepez – ANTALYA

444 3 770