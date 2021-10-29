Merkez Ankara'da bir yıl ödemesiz 10 yıl vadeli ofisler

Emlak Konut GYO'nun başkent Ankara'ya kazandırdığı Merkez Ankara projesinde yatırımcıları cezbedici kampanya dönemi devam ediyor.

Pasifik İnşaat imzasıyla Ankara'nın en prestijli bölgesinde inşaat ve satış süreci devam eden Merkez Ankara projesindeki ofisler alıcılarıyla buluşuyor. Merkez Ankara projesinde geçtiğimiz haftalarda başlatılan kampanya kapsamında projedeki ofisler için bir yıl ödemesiz 120 ay faiz oranı sunuluyor.

Emlak Konut GYO Merkez Ankara projesinde toplamda bin 425 konut, bin 302 ofis ve 150 mağaza yer alıyor. Merkez Ankara projesinde yer alan ofislerin alanları 62 metrkare ile 1.592 metrekare arasında değişiyor. Emlak Konut Merkez Ankara projesinde yer alan üç adet ofis kulesiyle daha büyük alanlar ve tam kat için birleştirilebilir, içi yapılı/yapısız, doğal havalandırma imkânı sunan özel otopark alanlı A plus ofisler, farklı büyüklükte ofis tercih edenlere de farklı alternatifler sunuyor.

Merkez Ankara projesinde yer alan Merkez Kule; her ofiste kendine ait açık alanların yer aldığı Teras Ofis Kulesi; içi yapılı ofis seçeneğinin yer aldığı kompakt ve kullanışlı alanlarıyla Kolektif Ofis Kulesi; prestiji ve konumuyla öne çıkıyor.

Lokasyonuyla ulaşım kolaylığı sağlayan Merkez Ankara projesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Tandoğan metro istasyonuna, Ankara YHT Garı'na 3 dakika, Gazi Üniversitesi'ne 5 dakika, AKM metro istasyonuna 4 dakika uzaklıkta inşa ediliyor.

Bu arada projede yer alan daireler de büyük ilgi gördü. Merkez Ankara projesinde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 ve dubleks daireler yer alıyor. Daire büyüklükleri ise tipine göre değişiyor. 1+1 tipi daireler 81.27 ile 101.89 metrekare arasında, 2+1 tipi daireler 132.28 metrekare ile 137.01 metrekare arasında, 3+1 tipi daireler 165.19 ile 167.03 metrekare arasında, 4+1 tipi daireler 193.44 metrekare ile 223.09 metrekare arasında, 5+1 tipi daireler ise 228.62 metrekare ile 228.76 metrekare arasında değişiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.