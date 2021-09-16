Markalı konut projelerinden kimler alıyor?

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin ağustos ayında peşinat kullanım oranı yüzde 59.28, banka kredisi kullanımı yüzde 14.55 ve senet kullanım oranı yüzde 26.17 olarak gerçekleşti.

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde Ağustos ayında peşinat kullanım oranının yüzde 59.28, banka kredisi kullanım oranının ise yüzde 14.55 olarak gerçekleştiği görüldü. Satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 59.95'i bitmiş konut stoklarından gerçekleşirken, yüzde 40.05'i bitmemiş konut stokları oluşturdu.

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' sonuçlarına göre; Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.48 geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.73 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 108.80 oranında nominal artış gerçekleşti.

Hangi konut tipi ön planda?

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Ağustos ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.37 oranında nominal azalış; 2+1 konut tipinde yüzde 0.79, 3+1 konut tipinde yüzde 0.59 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.52 oranında nominal artış yaşandı. Ağustos ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 10.90'lık (son 6 aylık ortalama yüzde 6.61) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların yüzde 35.43'lük tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

Peşin mi vadeli mi?

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Ağustos ayında peşinat kullanım oranı yüzde 59.28, banka kredisi kullanım oranı yüzde 14.55 ve senet kullanım oranı yüzde 26.17 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında peşinat kullanım oranı yüzde 63.86, banka kredisi kullanım oranı yüzde 12.71 ve senet kullanım oranı yüzde 23.43 olarak gerçekleşmişti.

Ağustos ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, adet bazında yüzde 7.98 oranında erime gözlendi. Temmuz ayında stok erime hızı yüzde 6.12 oranında gerçekleşmişti.

Bitmiş konutlara ilgi

Ağustos ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 59.95'lik bitmiş konut stoklarından, yüzde 40.05'i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Temmuz ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 49.17'si bitmiş konut stoklarından, yüzde 50.83'ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

Markalı konut nedir?

Ülkemizde markalı konut kavramı 2000'lerin başında ortaya çıktı. Daha çok şehrin gelişen akslarında gecekonduların içinden geçip bir anda bloklar halinde sosyal tesisli yaşam alanlarına ulaşıldı. Şehir yaşamını bir nevi şehrin gelişen dış bölgelerine kaydıran projeler insanları yeni bir yaşam alanına çekerek sosyal yaşam alanları vaadiyle de şehir içi yaşamdan uzaklaşıyor olma psikolojisini bir nevi silme gayretinde olmuştur.

TÜİK Ağustos konut satış rakamları

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,0 azalarak 141 bin 400 oldu. Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

Yabancıya satılan konut sayısı

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,7 artarak 5 bin 866 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 2 bin 729 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 976 konut satışı ile Antalya, 400 konut satışı ile Ankara, 242 konut satışı ile Mersin ve 233 konut satışı ile Yalova izledi.

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