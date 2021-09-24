Ev sahibi kafasına göre kiracıyı çıkaramaz. Çıkarabilmesi için kirayı ödemediği için temerrüde düşürülmesi ve sonrasında tahliye davası açılması gerekir.

Son dönemde emlak piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Bazı şehirlerde kiralar yüzde 100 oranında arttı. Öte yandan ev sahipleri de sözleşmesi bitmeden kiracılarını çıkarıp daha pahalıya yeni kiracı bulma derdine düştü.

Ancak ev sahiplerinin buna hakkı yok. Bu nedenle de oluşan anlaşmazlıklar tarafları dava açmaya zorluyor. Ayrıca ev sahiplerinin 5 yıllık kiracıları için döneme göre uygun bir kira talep etme hakkı ile 10. yılın sonunda hiçbir sebep göstermeksizin tahliye davası açma hakkı var. İki durumda da ev sahipleri ile kiracılar davalık olacaklar.

Davalarda artış beklentisi

Davaların şimdiden açılmaya başladığını belirten Gayrimenkul Brokeri Songül Toprak Özsan, “Birçok müşterimiz dava açmanın yolunu soruyor. Hem kiracı olarak hem de ev sahibi olarak dava açmak isteyen birçok insan var. Bu durum piyasanın gidişatı nedeniyle artacak. Mahkemeler, emlak davalarıyla dolacak. Büyük bir iş yükü demek” diye konuştu.

Kontrat bitmeden çıkaramaz

Kontrat süresi dolmadan kiracının tahliye edilemeyeceğini aktaran Özsan, “Ev sahibi kafasına göre kiracıyı çıkaramaz. Çıkarabilmesi için kirayı ödemediği için temerrüde düşürülmesi ve sonrasında tahliye davası açılması gerekir. Kiracıya noterden ihtar gönderilip 30 gün süre de verilmek zorunda. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir. Öte yandan evin içinde mal sahibinin izni olmadan büyük bir değişiklik yapılması, evin amacı dışında kullanılması gibi durumlar olursa kiracı tahliye edilebilir. Son olarak tadilat, tamirat ve yıkım varsa kiracı tahliye edilebilir. Kaldı ki bu durum olsa bile kiracının geri davet edilmesi gerekir. Eğer edilmiyorsa kiracıya 1 yıllık kira bedeli ile taşınma bedeli ödenir” ifadeleri kullandı.

10 yıl şartı bulunuyor

Özsan'ın verdiği bilgilere göre 10 yılın sonunda mal sahibinin haklı gerekçe ileri sürmesine gerek olmadan kiracısını tahliye etme hakkı bulunuyor. Bu hakkın kullanılabilmesi için de 3 ay önceden ihtarname gönderilmeli.

Erken fesihte tazminat

Özsan, kiracı, evle ya da ev sahibiyle herhangi bir sorun yaşamadığı halde sözleşme bitmeden evden çıkmak istediği durumda ise izlenen yollar hakkında şunları söyledi: "Mal sahibinin 3 ay daha kira bedelini talep etme hakkı doğar. Ancak mal sahibinin bu 3 aylık bedeli talep edebilmesi için de 3 aylık süre içerisinde yeni kiracı yerleşmemiş olması gerekir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.