Konutunuzun sigortası sizsiniz

Konut sigortası yaptırmak için mutlak surette ev sahibi olmak gerekli değil. İster kiracı, ister ev sahibi konut sigortası yaptırarak varlıklarını teminat altına alabilir.....

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre yürürlükteki poliçe adedi 10.2 milyon, sigortalılık oranı ise yüzde 57.80 olarak kayıtlara geçmiş durumda.Gerek ev sahibi gerekse kiracılar için konut güvenliğinin sigortası önem arz ediyor.Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de özel ve zorunlu sigorta kapsamında konutların güvence altına alınması büyük önem taşımaktadır.

Konutunuzu sigortaya alın

Konut sigortası yaptırmak için mutlak surette ev sahibi olmak gerekli değil. İster kiracı, ister ev sahibi konut sigortası yaptırarak varlıklarını teminat altına alabilir. Konut sigortası yangın, yıldırım, infilak, duman, dahili su, terör, fırtına, hırsızlık gibi birçok güvenceyi kapsamına almakta. Bunun yanısıra çilingir hizmeti, konutların korunması hizmeti, cam hizmetleri gibi birçok asistans teminatı da poliçelere eklenebilmekte.

Hangi şartları kapsıyor?

Sigorta bedelleri konut sigortasına ait poliçede yer alması şartıyla antika, tablo, değerli halı gibi varlıklar belirli limitle güvence altına alınabiliyor. Konut sigortası ve deprem sigortası en çok karıştırılan 2 sigorta türü. Deprem sigortası her konut için yaptırılması zorunlu bir sigorta türü ve yalnızca depremin devamındaki tüm zararları karşılamakta. Konut sigortası ise ek teminatlar kapsamında depremler nedeniyle oluşan zararları teminat altına almaktadır.

Tahmini hesaplama süreci

Konut ve Eşya Sigortası Fiyatları 2021

Teminat Türü Konut İnşa Bedeli Yıllık Fiyat

Sadece Konut 200 -250 bin TL arası 193 TL

Sadece Eşya Konut Teminatı Yok 207 TL

Konut + Eşya 200 -250 bin TL arası 363 TL

Konut ve sigortaya yönelik merak edilen bazı sorular ve cevapları ise şu şekilde:

Zorunluluk var mı?

Hayır, konut sigortası zorunlu değildir. Ancak konut kredisi ile alınacak evler için kredi ödeme sürecinde bankanın elindeki tek teminat olduğundan, banka evin olası zararlara karşı sigortalanmasını talep edebilir.

Kredi kartıyla sigorta alımı

Evet, kredi kartı ile 9 aya varan taksitlerle konut ve eşya sigortası alabilirsiniz. Kredi kartı hakkında bilgi almak ve tüm bankaların kredi kartına başvurmak için internet ortamından faydalanabilirsiniz.

Konut sigortası bunları karşılamaz

Konut sigortası kapsam dışında kalan teminatlar şu şekilde sıralanabilir:

Her türlü savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma durumlarında meydana gelen zararlar.

Nükleer atık ve nükleer yakıtlar sebebiyle oluşan radyasyonun sebep olduğu zararlar.

Devletin sigortalı varlıklara uyguladığı tasarruf durumunda karşılaşılan zararlar.

Yangın dışında sigortalı varlıkların kendi kusurlarından meydana gelen zararlar.

Elektronik eşya sigortası

Elektronik eşyasigortası elektronik cihazları evde, ofiste veya hastanede durup dururken, ani ya da beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan maddi hasarlara karşı koruyan sigorta türüdür.

Elektronik eşya teminatları şunlardır:

İşletme personelinin veya üçüncü bir kişilerin ihmali, kusuru, hatası veya dikkatsizliği sonucu oluşan hasarlar.

Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallede meydana gelen hırsızlık durumlarındaki hasarlar.

Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımından meydana gelen hasarlar.

Yangın, yıldırım, infilak durumları veya bu durumlardan meydana gelen yıkma ve kurtarma çalışmalarından doğan hasarlar.

Duman, is, kararma veya kavrulma durumlarından meydana gelen hasarlar.

Deprem hariç fırtına, sel, su baskını, yer kayması, toprak çökmesi durumlarındaki hasarlar.

Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan hasarlar.

Konut sigortasının karşılamadığı haller

Konut sigortası kapsam dışında kalan teminatlar şu şekilde sıralanabilir:

Her türlü savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma durumlarında meydana gelen zararlar.

Nükleer atık ve nükleer yakıtlar sebebiyle oluşan radyasyonun sebep olduğu zararlar.

Devletin sigortalı varlıklara uyguladığı tasarruf durumunda karşılaşılan zararlar.

Yangın dışında sigortalı varlıkların kendi kusurlarından meydana gelen zararlar.

Konut sigortası misafir zararını karşılar mı?

Evet, eğer konut sigortası poliçenizde “misafir sorumluluk teminati” bulunuyorsa teminat limitleri dâhilinde misafirinizin zararı karşılanabilir.

Konut sigortası için gerekli bilgiler

kimlik bilgileri

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Eşya sigortası ile konut sigortası arasındaki fark

Eşya sigortası ile konut sigortası genelde karıştırılır.Konut sigortası evin boş halini koruma altına alırken,eşya sigortası evin içindekilere güvence sağlar.Eşya sigortası tek başına yapılabildiği gibi istenildiği takdirde konut sigortasıyla birlikte de uygulanabilir. Konut sigortası ile birlikte uygulandığında tüm ev ve içerisindeki eşyalar teminat altına alınır. Tüm bunları sağlayan genel güvenceye konut paket sigortası adı verilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.