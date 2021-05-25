DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Erzincan’da deprem!
İsrail'den Lübnan'a gaz bombalı saldırı
Antikor testi ve Kovid-19 ilişkisi
BM’den çağrı: Putin-Biden görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırız
Türklerin İslam'la 'edebi' karşılaşması
Biden, George Floyd'un ailesini Beyaz Ev'de ağırladı
Ürdün'den İsrail'e nota
ABD'nin 2030'a kadar nükleer silahlar için 634 milyar dolar harcama yapması bekleniyor
Perinçek'ten Bakan Soylu'ya destek
Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 254'e yükseldi
İsrail-Filistin çatışmasına asimetrik bakış
Konutunuzun sigortası sizsiniz
İnsanlığın en büyük katili kim?
Fed’in geçici enflasyon düşüncesine karşı sıkılaşma dinamikleri

Konutunuzun sigortası sizsiniz

Konut sigortası yaptırmak için mutlak surette ev sahibi olmak gerekli değil. İster kiracı, ister ev sahibi konut sigortası yaptırarak varlıklarını teminat altına alabilir.....

ABONE OL

Google News - Timeturk
25.05.2021 21:54:38
Konutunuzun sigortası sizsiniz

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre yürürlükteki poliçe adedi 10.2 milyon, sigortalılık oranı ise yüzde 57.80 olarak kayıtlara geçmiş durumda.Gerek ev sahibi gerekse kiracılar için konut güvenliğinin sigortası önem arz ediyor.Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de özel ve zorunlu sigorta kapsamında konutların güvence altına alınması büyük önem taşımaktadır.

Konutunuzu sigortaya alın
Konut sigortası yaptırmak için mutlak surette ev sahibi olmak gerekli değil. İster kiracı, ister ev sahibi konut sigortası yaptırarak varlıklarını teminat altına alabilir. Konut sigortası yangın, yıldırım, infilak, duman, dahili su, terör, fırtına, hırsızlık gibi birçok güvenceyi kapsamına almakta. Bunun yanısıra çilingir hizmeti, konutların korunması hizmeti, cam hizmetleri gibi birçok asistans teminatı da poliçelere eklenebilmekte.

Hangi şartları kapsıyor?

Sigorta bedelleri konut sigortasına ait poliçede yer alması şartıyla antika, tablo, değerli halı gibi varlıklar belirli limitle güvence altına alınabiliyor. Konut sigortası ve deprem sigortası en çok karıştırılan 2 sigorta türü. Deprem sigortası her konut için yaptırılması zorunlu bir sigorta türü ve yalnızca depremin devamındaki tüm zararları karşılamakta. Konut sigortası ise ek teminatlar kapsamında depremler nedeniyle oluşan zararları teminat altına almaktadır.

Tahmini hesaplama süreci

   Konut ve Eşya Sigortası Fiyatları    2021
Teminat Türü       Konut İnşa Bedeli     Yıllık Fiyat
Sadece Konut     200 -250 bin TL arası 193 TL
Sadece Eşya    Konut Teminatı Yok    207 TL
Konut + Eşya     200 -250 bin TL arası 363 TL

Konut ve sigortaya yönelik merak edilen bazı sorular ve cevapları ise şu şekilde:

Zorunluluk var mı?
Hayır, konut sigortası zorunlu değildir. Ancak konut kredisi ile alınacak evler için kredi ödeme sürecinde bankanın elindeki tek teminat olduğundan, banka evin olası zararlara karşı sigortalanmasını talep edebilir.

Kredi kartıyla sigorta alımı
Evet, kredi kartı ile 9 aya varan taksitlerle konut ve eşya sigortası alabilirsiniz. Kredi kartı hakkında bilgi almak ve tüm bankaların kredi kartına başvurmak için internet ortamından faydalanabilirsiniz.

Konut sigortası bunları karşılamaz

Konut sigortası kapsam dışında kalan teminatlar şu şekilde sıralanabilir:
Her türlü savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma durumlarında meydana gelen zararlar.
Nükleer atık ve nükleer yakıtlar sebebiyle oluşan radyasyonun sebep olduğu zararlar.
Devletin sigortalı varlıklara uyguladığı tasarruf durumunda karşılaşılan zararlar.
Yangın dışında sigortalı varlıkların kendi kusurlarından meydana gelen zararlar.

Elektronik eşya sigortası 

Elektronik eşyasigortası elektronik cihazları evde, ofiste veya hastanede durup dururken, ani ya da beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan maddi hasarlara karşı koruyan sigorta türüdür.
Elektronik eşya teminatları şunlardır:
İşletme personelinin veya üçüncü bir kişilerin ihmali, kusuru, hatası veya dikkatsizliği sonucu oluşan hasarlar.
Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallede meydana gelen hırsızlık durumlarındaki hasarlar.
Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımından meydana gelen hasarlar.
Yangın, yıldırım, infilak durumları veya bu durumlardan meydana gelen yıkma ve kurtarma çalışmalarından doğan hasarlar.
Duman, is, kararma veya kavrulma durumlarından meydana gelen hasarlar.
Deprem hariç fırtına, sel, su baskını, yer kayması, toprak çökmesi durumlarındaki hasarlar.
Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan hasarlar.

Konut sigortasının karşılamadığı haller

Konut sigortası kapsam dışında kalan teminatlar şu şekilde sıralanabilir:
Her türlü savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma durumlarında meydana gelen zararlar.
Nükleer atık ve nükleer yakıtlar sebebiyle oluşan radyasyonun sebep olduğu zararlar.
Devletin sigortalı varlıklara uyguladığı tasarruf durumunda karşılaşılan zararlar.
Yangın dışında sigortalı varlıkların kendi kusurlarından meydana gelen zararlar.

Konut sigortası misafir zararını karşılar mı?

Evet, eğer konut sigortası poliçenizde “misafir sorumluluk teminati” bulunuyorsa teminat limitleri dâhilinde misafirinizin zararı karşılanabilir.

Konut sigortası için gerekli bilgiler 

kimlik bilgileri
açık adres
konutun bulunduğu kat
konut brüt metrekare
konut inşa bedeli
eşya bedeli

Eşya sigortası ile konut sigortası arasındaki fark

Eşya sigortası ile konut sigortası genelde karıştırılır.Konut sigortası evin boş halini koruma altına alırken,eşya sigortası evin içindekilere güvence sağlar.Eşya sigortası tek başına yapılabildiği gibi istenildiği takdirde konut sigortasıyla birlikte de uygulanabilir. Konut sigortası ile birlikte uygulandığında tüm ev ve içerisindeki eşyalar teminat altına alınır. Tüm bunları sağlayan genel güvenceye konut paket sigortası adı verilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş