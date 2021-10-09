Konut kredisiyle ev almanın maliyeti katlandı
Ekonominin önde gelen dinamiklerinden olan inşaat sektöründe üretimin yavaşlaması, kentsel dönüşüm, maliyet artışı, yabancı ilgisi ve stokların erimesi gibi faktörlerden dolayı yükselen konut fiyatları alım niyeti olan vatandaşı düşündürürsen, bankaların kredi faizlerinde uyguladığı politika taksitle ev satın almayı planlayanları hayal kırıklığına uğratıyor.
2021-10-09 13:45:52
Devlet eli ve kamu bankalarının desteği ile yeni bir konut kampanyasının başlatılması hayaliyle beklemeyi tercih edenler için bankalar iç açıcı tekliflerde bulunmuyor.
Konut satın almak için bankalardan konut kredisi çekmeyi planlayan vatandaşlar maliyetler katlandı. 250 bin lira kredi çekecek olan bir vatandaşın 10 yılın sonunda bankaya ödeyeceği tutar 600 bin liraya kadar çıkıyor. 7 Ekim 2021 itibariyle bazı bankaların uyguladıkları faiz oranları eşliğinde 250 bin liralık kredinin 120 ay sonundaki maliyet hesaplaması ise şöyle:
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Toplam Maliyet: 515.807 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1.38
Aylık Taksit: 4.275 TL
YAPI KREDİ BANKASI
Toplam Maliyet: 517.812 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1.39
Aylık Taksit: 4.294 TL
QNB FİNANSBANK
Toplam Maliyet: 538.359 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1.48
Aylık Taksit: 4.466 TL
ING
Toplam Maliyet: 540.658 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1.49
Aylık Taksit: 4.485 TL
DENİZBANK
Toplam Maliyet: 586.021 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1.68
Aylık Taksit: 4.858 TL
FİBABANKA
Toplam Maliyet: 594.876 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1.72
Aylık Taksit: 4.938 TL
AKBANK
Toplam Maliyet: 513.153 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1.37
Aylık Taksit: 4.257 TL
VAKIFBANK
Toplam Maliyet: 513.500 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1.37
Aylık Taksit: 4.257 TL
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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