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TIMETURK / EMLAK / Konut kredisiyle ev almanın maliyeti katlandı

Konut kredisiyle ev almanın maliyeti katlandı

Ekonominin önde gelen dinamiklerinden olan inşaat sektöründe üretimin yavaşlaması, kentsel dönüşüm, maliyet artışı, yabancı ilgisi ve stokların erimesi gibi faktörlerden dolayı yükselen konut fiyatları alım niyeti olan vatandaşı düşündürürsen, bankaların kredi faizlerinde uyguladığı politika taksitle ev satın almayı planlayanları hayal kırıklığına uğratıyor.

6 Saat Önce
2021-10-09 13:45:52
Konut kredisiyle ev almanın maliyeti katlandı

Devlet eli ve kamu bankalarının desteği ile yeni bir konut kampanyasının başlatılması hayaliyle beklemeyi tercih edenler için bankalar iç açıcı tekliflerde bulunmuyor.

Konut satın almak için bankalardan konut kredisi çekmeyi planlayan vatandaşlar maliyetler katlandı. 250 bin lira kredi çekecek olan bir vatandaşın 10 yılın sonunda bankaya ödeyeceği tutar 600 bin liraya kadar çıkıyor. 7 Ekim 2021 itibariyle bazı bankaların uyguladıkları faiz oranları eşliğinde 250 bin liralık kredinin 120 ay sonundaki maliyet hesaplaması ise şöyle:

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Toplam Maliyet: 515.807 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.38

Aylık Taksit: 4.275 TL

YAPI KREDİ BANKASI

Toplam Maliyet: 517.812 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.39

Aylık Taksit: 4.294 TL

QNB FİNANSBANK

Toplam Maliyet: 538.359 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.48

Aylık Taksit: 4.466 TL

ING

Toplam Maliyet: 540.658 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.49

Aylık Taksit: 4.485 TL

DENİZBANK

Toplam Maliyet: 586.021 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.68

Aylık Taksit: 4.858 TL

FİBABANKA

Toplam Maliyet: 594.876 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.72

Aylık Taksit: 4.938 TL

AKBANK

Toplam Maliyet: 513.153 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.37

Aylık Taksit: 4.257 TL

VAKIFBANK

Toplam Maliyet: 513.500 TL

Faiz Oranı: Yüzde 1.37

Aylık Taksit: 4.257 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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