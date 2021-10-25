Konut kredisi faizi ne kadar oldu? Ev kredisi faizi kaça düştü? Hangi bankalarda konut kredisi faizleri düştü? Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimlerinin bankalara yansıması başladı. 3 kamu bankası konut kredisi faizlerinde indirime gitti. Ev almayı düşünen vatandaşların bu karar sonrası bankaların yolunu tutması bekleniyor.

Konut kredisi faizi ne kadar oldu? Ev kredisi faizi kaça düştü? Hangi bankalarda konut kredisi faizleri düştü? Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimlerinin bankalara yansıması başladı. 3 kamu bankası konut kredisi faizlerinde indirime gitti. Ev almayı düşünen vatandaşların bu karar sonrası bankaların yolunu tutması bekleniyor.

Merkez Banası uzun süre aradan sonra Eylül ayında 100 baz puan fazi indirimine gitmişti. Bu karardan bir ay sonra ekim ayında fazileri 200 baz puan indiren Merkez Bankası'nın kararının banka kredi faiz oranlarına yansıması bekleniyordu. 3 kamu bankasından beklenen hamle geldi.

Konut kredisi faizi ne kadar oldu?

Devlet bankası olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faizlerini düşürdü. Buna göre kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyonaltı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

Ev kredisi faizi kaça düştü?

Ev kredisi fazi oranları 1.29'a kadar düştü. Daha önce konut kredisi faizleri 1.35 civarındaydı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankalardan yeni faiz indirimlerinin gelmesi de muhtemel.

3 kamu banlasından ortak açıklama

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan konut kredisi faizlerine indirim geldi. Bankalardan ortak açıklama geldi. Açıklama şöyl denildi: Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilen açıklamada, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir."

Faiz nedir?

Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. Bu iki anlam iktisadi açıdan birbirlerinden farklı değillerdir ve iktisatçılar tarafından faiz olarak nitelendirilirler.

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.