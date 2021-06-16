Konut fiyatlarında rekor artış!

Konut fiyatları nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artış kaydetti.

Türkiye'de konut fiyatlarındaki artış nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artış kaydederken, Konut Fiyat Endeksi de bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32.4, reel olarak da yüzde 13 oranında arttı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2.0 oranında artarak 168.8 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13.0 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 1.5, 1.5 ve 1.4 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28.6, 29.8 ve 34.3 oranlarında artış gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.