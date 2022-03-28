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Konut alırken nelere dikkat edilmeli?

TIMETURK / EMLAK / Konut alırken nelere dikkat edilmeli?

Konut alırken nelere dikkat edilmeli?

Bozulan ekonomi, artan hayat pahalılığı kişilerin sosyal ve ekonomik beklentilerini de etkiliyor. Hiç şüpesizki vatandaşın birinci gündemi artan fiyatlar ve arkası kesilmeyen zamlar oldu.

2 Saat Önce
2022-03-28 14:17:16
Konut alırken nelere dikkat edilmeli?

Fiyat artışlarının etkilediği sektörlerin başında da kuşku yok ki konut sektörü başı çekiyor. Ekonomide lokomotiv sektör olan konut sektöründeki fiyat artışı vatandaşları da "Şimdi alayım ilerde fiyatı artar" düşüncesine itiyor. Peki; bu ortamda konut alacaklar nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde.....

ÖNCELİKLE İHTİYAÇLAR BELİRLENMELİ

Ev alırken nelere dikkat etmeliyiz deniliyorsa öncelikle ev satın alırken bütün ihtiyaç ve isteklere göre bir araştırma yapılmalı. Bu bağlamda satın alınacak evin ulaşımı, sosyal olanakları, evin genişliği çok önemli noktaları oluşturuyor. Ev satın alırken ilk başta hangi özelliklere sahip bir ev istendiği belirlenmeli. Eğer amaç sadece yatırım yapmaksa ulaşım noktasına yakın olan bir bölgede ev almak doğru bir seçenek olabilir.

FİYAT ARAŞTIRMASI VE KARŞILAŞTIRMA YAPILMALI

Satın alınacak evin büyüklüğü, fiyat üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bir eve değerinden fazla ücret ödememek ve evi ihtiyaca göre belirlemek için brüt ve net metrekare arasındaki farkın bilinmesi olumlu olacaktır.

YASAL DETAYLARA DİKKAT EDİLMELİ

İster yeni ister ikinci el bir ev satın alınsın önemli nokta yasal detaylardır. Öncelikle evin kat irtifakı veya kat mülkiyeti olması gerekiyor. Henüz tamamlanmamış yeni bir ev alınacaksa kat irtifakı mutlaka olmalı. İnşası tamamlanmış bir evde kat mülkiyeti ve iskân belgelerinin olması gerekir. Kat irtifakı, kat mülkiyeti olmayan evler yasal olarak sorun çıkmasına sebep olabilir. .

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