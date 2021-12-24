Kira fiyatı yüzde 99 satılık konut fiyatı yüzde 50 arttı

Konut satışı kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artışla 178 bin 814 oldu. En çok hangi ilçede satılık ve kiralık aranıyor?

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarken,Türkiye genelinde kiralık konutların aylık ortalama fiyatı kasım ayında yüzde 1 artış gösterdi.

Kiralık konutların ortalama fiyatı yüzde 99 arttı

Kiralık konutların ortalama fiyatı yıllık yüzde 99, satılık konutların fiyatı ise yıllık yüzde 50 arttı, satılık konut fiyatları ise yüzde 11 artış gösterdi.

Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı Kasım 2021 emlak verilerini yayınladı.TÜİK verilerine göre, konut satışları kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59 oranında arttı.

En çok hangi ilde arttı?

Türkiye genelinde kiralık konutların ortalama fiyatı yıllık yüzde 99, satılık konutların fiyatı ise yıllık yüzde 50 oranında artış gösterdi. İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir'de satılık konut fiyatlarındaki artış devam etti. Yıllık satılık fiyat değişiminde yüzde 75 ile İstanbul, yüzde 58 ile Antalya ve yüzde 56 ile İzmir ilk üç sırayı aldı.

3'te 2'lik kesim 500 binin altında bütçeye sahip

“Kullanıcı Satılık Bütçe Anketi” araştırma dosyası ise kullanıcıların konut satın alırken planladıkları bütçeleri ortaya koydu. Sonuçlara göre konut satın almak isteyenlerin 3'te 2'sinin bütçesi 500 bin TL'nin altında olurken, satılık ev ilanlarının ise sadece 3'te 1'i 500 bin TL'nin altında seyretti.

En çok hangi ilçede arttı?

Türkiye'nin en çok konut aranan ilçesi Ankara'dan Çankaya olurken, ikinci sırada yine Ankara'dan Keçiören, üçüncü sırada Gaziantep'in Şahinbey, dördüncü sırada İstanbul'un Esenyurt ve beşinci sırada ise İstanbul'un Beylikdüzü ilçeleri oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.