KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler kura sonuçları I KİPTAŞ kura sonuçlarına nereden ulaşılır? KİPTAŞ evlerinin özelliği nedir?

KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler Sosyal Konut Projesi Hak Sahipleri Belirleme Kura Çekilişi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Katılımıyla Gerçekleşti. Kiptaş Tuzla evleri kura çekiliş sonuçlarına nasıl ulaşılacak? Tuzla Kiptaş Aydınlık Evler Sosyal Konut projesinin özelliği nedir? Kura çekim sonuçlarına nasıl ulaşılacak?

KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler Sosyal Konut Projesi Hak Sahipleri Belirleme Kura Çekilişi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Katılımıyla Gerçekleşti.

Kura çekimi ne zaman yapıldı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, temeli 13 Aralık 2021'de atılan Türkiye'nin en ucuz sosyal konut projesi “KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler” projesinin hak sahiplerini, noter huzurunda yapılan kurayla belirledi. 321 konut, 21 ticari alan ve 1 kreşten oluşacak projenin kura çekim töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla, Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Hak sahibi belirleme kura çekilişi törenine; siyasi parti temsilcileri, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve İBB üst yönetimi de katıldı.

Projenen özelliği nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, temeli 13 Aralık 2021'de atılan Türkiye'nin en ucuz sosyal konut projesi “Tuzla Aydınlık Evler” projesi esas brüt alanları 88 metrekare olan 210 adet 2+1 kapalı mutfak daire, 79 metrekare olan 40 adet 2+1 açık mutfak daire, 104 metrekare olan 71 adet 3+1 dairelerden oluşuyor.

Kura çekim sonuçlarına nasıl ulaşılacak?

Kura sonuçları ve isim listesi canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sonuçları KİPTAŞ'ın resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecek. Ancak kredi kartı veya banka kartlarına yapılan iade bedelleri bankalara bağlı olarak işlem gerçekleştikten 2-7 iş günü sonra yansıyabilmekte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.